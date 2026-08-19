El presidente del BCRA estimó que agosto tendrá una inflación menor al 1,9%

Santiago Bausili consideró que habrá una desaceleración del aumento de precios con respecto a los datos de julio informados por el Indec.
El presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausili, aseguró que la inflación quedará en agosto por debajo de 1,9%, el dato registrado en junio, luego de que julio cerrara con un alza del 2,1%, según el Indec.
Bausili formuló estas declaraciones sostuvo durante el encuentro FIEL Premium Meeting, que tuvo lugar este miércoles en formato virtual. “Seguimos viendo una reducción de la inflación, los analistas que están publicando mediciones de alta frecuencia para agosto son bastante auspiciosos, a que pareciera que vamos a tener una tasa de inflación menor a la de julio, que tuvo factores transitorios, pero también probablemente menor a la de junio”, afirmó.
En su intervención, el presiente del BCRA explicó que las presiones que habían visto en el primer trimestre de 2026 y que fueron caracterizado como temporarias, en tanto que remarcó que la inflación de abril, mayo y junio mostró una “marcada reducción” respecto del periodo de octubre a marzo.
Bausili señaló que las expectativas del mercado permanecen están bien ancladas en este aspecto. Con una proyección de inflación para todo el año completo 2026 alrededor del 30% y 2027 del 20%.
El Banco Central publicó los lineamientos y requisitos correspondientes para que las personas jurídicas accedan a los créditos en dólares anunciados por el Gobierno la semana pasada, mediante la Comunicación “A” 8467, en la que detalló la "letra chica" para estos préstamos .
En primer lugar, amplía el margen a empresas que antes no estaban contempladas en la política crediticia del sistema financiero. Tal como se había establecido, las entidades financieras no podrán superar el 15% de sus depósitos totales en dólares.
Otro de los puntos establece que para estos préstamos se otorgará el mismo tratamiento que para aquellos que ya contemplaba la normativa vigente.