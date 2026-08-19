El presidente del BCRA estimó que agosto tendrá una inflación menor al 1,9%

“Vemos una marcada reducción en la tasa de inflación. La inflación subyacente está en niveles de 2017. Seguimos viendo una reducción de la inflación y tendremos una inflación menor a la de junio y julio.”



Santiago Bausili, presidente del Banco Central. pic.twitter.com/R1Offq0G7R — MDZ Mendoza (@mdz_radio) August 19, 2026

El Banco Central reglamentó los créditos en dólares a empresas

El Banco Central publicó los lineamientos y requisitos correspondientes para que las personas jurídicas accedan a los créditos en dólares anunciados por el Gobierno la semana pasada, mediante la Comunicación “A” 8467, en la que detalló la "letra chica" para estos préstamos .

En primer lugar, amplía el margen a empresas que antes no estaban contempladas en la política crediticia del sistema financiero. Tal como se había establecido, las entidades financieras no podrán superar el 15% de sus depósitos totales en dólares.

Otro de los puntos establece que para estos préstamos se otorgará el mismo tratamiento que para aquellos que ya contemplaba la normativa vigente.