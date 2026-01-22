Javier Milei atacó otra vez a Lula y profundizó la tensión política con Brasil

Un periodista le preguntó si le pondria el nombre de Lula a uno de sus canes, Milei respondió: “Jamás le daría el nombre de alguien de izquierda a mis perros, los amo mucho como para insultarlos, por eso todos tienen nombres de economistas liberales”.

Las declaraciones fueron realizadas en el marco de una entrevista con "Bloomberg TV", luego de que Lula no participara de la firma del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea (UE), concretada el sábado pasado en Paraguay. En ese contexto, Milei dejó en claro que la disputa con el mandatario brasileño no tiene retorno y volvió a marcar diferencias políticas.

"Una relación adulta"

Pese a ello, el jefe de Estado aclaró que, más allá de los cruces personales, mantiene una postura pragmática en materia regional: “Al margen de eso tenemos una relación adulta, esto no es una contienda ideológica y de papers. En el medio está la vida de millones de seres humanos”. En esa línea, sostuvo que su gobierno impulsó presión interna dentro del Mercosur para que el bloque “empiece a ser más flexible, más dinámico”.

Milei cuestionó los tiempos del acuerdo con la Unión Europea (UE), al remarcar que su firma demandó 25 años. “El mundo actual requiere más velocidad, moverse más rápido, por eso impulsamos trabajar con mucha más flexibilidad”, afirmó, y apuntó contra la burocracia regional e internacional, a la que acusó de priorizar los procedimientos por sobre los resultados.

lula da silva Lula da Silva, presidente de Brasil

“El resultado para el burócrata es nada y el procedimiento todo, pero lo que necesita la gente son resultados”, señaló. En ese sentido, remarcó que su gestión está orientada a mejorar el comercio exterior como herramienta para generar bienestar. “No voy a romper nada, pero todo lo que pueda hacer por ganar más comercio lo voy a hacer”, advirtió.

El Presidente ratificó además su política de apertura económica y comercial. “Trabajo para hacer de la Argentina un país más abierto”, aseguró, y subrayó la necesidad de profundizar los vínculos con los principales actores globales. “Mire el peso que tiene la economía china en el mundo y va a entender que tengo que tener comercio con China. Mire cómo está evolucionando India, y tengo que tener comercio con India”, explicó.

En ese marco, Milei reiteró que su plan contempla una mayor integración con la Unión Europea, Estados Unidos, China, India y los países de la EFTA. Según afirmó, Argentina es uno de los países más cerrados del mundo en relación con su PBI per cápita y debería tener un nivel de comercio exterior cercano al 90% del producto, cuando actualmente ronda el 28%.

“Gobierno para 47,5 millones de argentinos y tomo las decisiones que más favorecen a los argentinos”, concluyó el mandatario, al defender su estrategia de apertura como eje central de su política económica y exterior.