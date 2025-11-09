Mauricio Macri busca alinear al PRO y marcar distancia de La Libertad Avanza

Fuentes del partido anticiparon que uno de los temas centrales será el resultado de las últimas elecciones legislativas nacionales y el peso que logró absorber el oficialismo libertario en distritos donde el PRO solía tener mayor presencia. También se debatirá el futuro de la alianza parlamentaria entre ambos espacios y el posicionamiento del macrismo frente a las decisiones del Gobierno.

El llamado de Macri ocurre tras un nuevo episodio de tensión con Milei. En su último encuentro, el expresidente admitió que “no lograron ponerse de acuerdo” en varios puntos, entre ellos la designación de Manuel Adorni como jefe de Gabinete, en reemplazo de Guillermo Francos. Macri calificó ese cambio como “una decisión negativa” y advirtió sobre la falta de experiencia del nuevo funcionario.

Las diferencias entre el PRO y La Libertad Avanza se remontan a la campaña legislativa porteña del 18 de mayo, cuando la diputada Silvia Lospennato criticó duramente al oficialismo tras la caída del proyecto de “Ficha Limpia”. En ese momento, Milei acusó al bloque opositor de obstaculizar la iniciativa, lo que llevó a Lospennato a declarar que el Presidente la había “defraudado”.

Pese a las tensiones, ambos espacios conformaron listas únicas en Buenos Aires y en las elecciones legislativas nacionales de septiembre, sellando una alianza pragmática que hoy muestra fisuras.

Dentro del PRO, no todos están conformes con la relación con Milei. Dirigentes como María Eugenia Vidal mantienen reparos sobre el rumbo del partido y su papel dentro del esquema libertario, mientras otras figuras -como el nuevo ministro del Interior, Diego Santilli- ganan influencia dentro del Gobierno nacional.

Aunque aún no se difundió la lista de asistentes, se espera la presencia del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y del titular del bloque de Diputados, Cristian Ritondo. La reunión buscará, según fuentes partidarias, “cerrar filas y ordenar la estrategia” de cara al próximo año político.