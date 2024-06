Javier Milei fue premiado en Alemania por quitar "los grilletes" a la población

Milei fue distinguido con la medalla Sociedad Hayek, de corte neoliberal, que considera que el mandatario lidera un cambio de curso fundamental para "liberar de grilletes" a la población y devolverle "la esperanza". La entrega del premio se produjo durante un evento al que asistieron unas 200 personas.

"Usted defiende un cambio de rumbo fundamental sin promesas populistas, de soluciones baratas (...)", recalcó Stefan Kooths, titular de la Sociedad Hayek, director del Instituto de Estudios Económicos de Kiel (IFW), tras sostener que, "sin actitud paternalista de un Estado opulento en constante expansión", Milei "libera los grilletes que impiden a la gente ayudarse a sí misma" y "devuelve a la gente en su país "la confianza en sí mismos y eso les da esperanza".

En su llegada a Hamburgo, Milei fue recibido con una protesta de manifestantes de izquierda y antifascistas en su contra. "¡Nain fur Milei in Hamburg, no a Milei en Hamburgo, no a Milei en Alemania! ¡No los queremos!", gritaban desde el muelle de Landungsbrücken, a los pies del hotel Hafen donde el líder de La Libertad Avanza recibirá la distinción.

Recibiendo al presidente @JMilei y la secretaria de Presidencia @KarinaMileiOk en Hamburgo, después de su paso por Madrid camino a Berlín. Argentina vuelve al planeta del lado correcto, el de los países democráticos de Europa y el mundo, el lado de la democracia y de la libertad. pic.twitter.com/N2GJMX0f7y — Fernando A. Iglesias (@FerIglesias) June 22, 2024

“¡Fuera Milei! ¡No pasarán, no pasarán!”; “¡Milei, basura, vos sos la dictadura!”; “¡Milei fascista, vos sos el terrorista!”; “¡Libertad, libertad a los presos por luchar!”; “¡No a Milei! ¡No a Milei!”, fueron otros de los cánticos.

Milei será galardonado este sábado con la medalla Hayek, que se otorga en referencia al Nobel de economía Frederic von Hayek, y también disertará durante 50 minutos. Y mañana se reunirá en Berlín con el canciller Scholz.

Finalmente, el jefe de Estado viajará el lunes a Republica Checa para entrevistarse el primer ministro, Petr Fiala, y reunirse con empresarios en Praga. Poco después recibirá el Premio del Instituto Liberal, en una ceremonia que tendrá lugar el Palacio Zofin de la capital checa, por su contribución al desarrollo del pensamiento liberal.

Como última actividad de la gira, visitará en privado al presidente de la República Checa, Petr Pavel, en la previa a la vuelta al país.

En España, Milei explicó por qué echó a Nicolás Posse

Durante su visita a Madrid, el Presidente reveló que el exjefe de Gabinete “salió eyectado del gobierno porque no cumplió con los objetivos" y dijo que los funcionarios que no cumplen los parámetros establecidos quedarán “afuera” del Ejecutivo nacional.

“Si ustedes miran los diarios o se informan con los medios de comunicación o con analistas tendenciosos, han criticado a la ministra de Capital Humano enormemente. La Ministra tiene dos defectos: es amiga mía, y otro que es ser honesta. Entonces, creen que yo tendría problemas en echar a alguien de mi Gabinete porque es amigo”, aseguró Milei, al recibir el premio del Instituto Juan de Mariana en el Casino de Madrid.

En esa línea, el mandatario agregó: “El jefe de Gabinete que fue eyectado era amigo mío hacía 18 años, pero no cumplía los objetivos y se fue. Acá es cumplir los objetivos. El que los cumple, los cumple, y el que no, por más que lo conozca hace 30 años, ¡afuera!”.

Milei aprovechó su mensaje para defender la política social que lleva adelante el ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, y aseguró que la cartera cambió la forma de implementar sus iniciativas. “Nuestro objetivo no es darle pescado a la gente. Es enseñarle a pescar, enseñarle a ser un empresario y, si puede, que tenga su propia empresa de pesca”.