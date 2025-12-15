La advertencia de Sergio Palazzo sobre la reforma laboral

Palazzo sostuvo que, a su criterio, la iniciativa no está orientada a generar empleo sino a mejorar la rentabilidad empresarial. Según explicó, los cambios propuestos modifican reglas históricas del mundo laboral argentino y alteran el equilibrio entre empleadores y trabajadores, especialmente en sectores con menor protección sindical.

IMG-57627b79-33c9-4428-b4cf-780eb3816250 La reforma laboral propuesta por el Gobierno es cuestionada por sindicatos, que advierten sobre pérdida de derechos, cambios en convenios, uso de fondos previsionales y riesgos para el empleo formal.

El dirigente, que integra el bloque Unión por la Patria, adelantó -en declaraciones radiales- que su espacio presentará propuestas alternativas durante el debate en comisiones del Congreso Nacional. Entre los puntos que buscan modificar se incluyen el impacto de la inteligencia artificial en el empleo, la creación de comités mixtos de higiene y la incorporación de medidas vinculadas a la salud mental en el ámbito laboral.

Uno de los ejes más cuestionados por Palazzo es la creación del Fondo de Ayuda Laboral (FAL). Según explicó, este mecanismo permitiría destinar recursos previsionales a empresas, lo que, en su visión, podría facilitar despidos en lugar de sostener puestos de trabajo. También señaló que este tipo de herramientas podría beneficiar a sectores cercanos al poder político.

0000076995-G

Otro punto señalado fue la habilitación de billeteras virtuales para operar como “cuentas sueldo”. Palazzo advirtió que esto contradice la ley de identidad financiera, que establece que solo los bancos pueden captar ahorro público. Además, alertó sobre la falta de garantía de depósitos para los usuarios en caso de quiebra de una fintech.

En ese marco, el dirigente vinculó la reforma con la actual situación del empleo. Indicó que desde el inicio del actual gobierno se registran cierres de pymes y pérdida diaria de puestos de trabajo, lo que, según afirmó, profundiza la incertidumbre laboral. El debate legislativo continuará en las próximas semanas.