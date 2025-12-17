Javier Milei finalmente viaja a la Cumbre del Mercosur

El mandatario asistirá al evento con el acuerdo entre el bloque regional y la Unión Europea (UE) en duda. Lo cierto es que tanto Italia como Francia se muestran reticentes a firmar el entendimiento que había anticipado el presidente de Brasil, Luiz Inacío Lula da Silva, y podría quedar para 2026.

En este contexto, en Casa Rosada habían anticipado la posibilidad al sostener que el tan ansiado entendimiento, que lleva ya al menos 20 años en vilo, encuentra resistencia en algunos países europeos.

“No soy optimista. No porque no estemos a favor, obvio que queremos poder comerciar libremente, pero encontramos resistencia en Francia e Italia”, supo plantear una importante fuente con acceso al despacho presidencial.

image

De todos modos, reveló además que el libertario asistirá con un discurso en el que insistirá con la necesidad de que el bloque se abra al libre comercio y elimine la reglamentación que limitan los entendimientos con el resto de los países.

"La idea es que vuelva a plantear las bondades de libre comercio y la necesidad de que los países integrantes puedan abrirse comercialmente”, precisaron por los pasillos de Balcarce 50.

Pese a las significativas diferencias con Lula, el referente del Partido de los Trabajadores (PT), Javier Milei viajará el viernes para retornar una vez finalizado el evento.

Tras haber recibido al reciente electo presidente de Chile, José Antonio Kast, la administración libertaria se esperanza con la conformación de una alianza informal de derecha que incluya a Chile, Bolivia, Paraguay y Perú y que se muestre en sintonía con los lineamientos del republicano Donald Trump en Estados Unidos.