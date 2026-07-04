Milei y Villarruel se volverán a cruzar en Tucumán

De hecho, fuentes oficiales indicaron que uno de los motivos por los cuales Milei suspendió el viaje que tenía previsto realizar a Estados Unidos para participar de los festejos por la independencia de ese país fue justamente priorizar su presencia en la celebración patria del 9 de Julio.

Será la segunda vez que Milei encabece los actos centrales por el Día de la Independencia como presidente. En 2024 había utilizado ese escenario para reunir a 18 gobernadores y firmar el denominado Pacto de Mayo, una iniciativa cuyos compromisos aún avanzan de manera dispar.

Un vínculo cada vez más distante

La vigilia en Tucumán marcará un nuevo encuentro institucional entre Milei y Villarruel, quienes desde hace meses mantienen una relación prácticamente inexistente y solo coinciden en actividades protocolares.

La última vez que compartieron un acto público fue durante la celebración del Día de la Bandera en Rosario. En esa oportunidad, la vicepresidenta no había sido invitada por el Gobierno nacional y finalmente asistió tras una convocatoria realizada por la administración santafesina.

Tensión en Rosario

Durante esa ceremonia quedó expuesta la tensión entre ambos. Milei y los integrantes de su gabinete pasaron junto a Villarruel sin saludarla, un gesto que la vicepresidenta cuestionó públicamente.

"Parece que es difícil saludar a una vicepresidenta en plena democracia. Hay que preguntarles por qué son maleducados", declaró al finalizar el acto.

La respuesta también llegó a través de un gesto. Mientras se entonaban las primeras estrofas del Himno Nacional, Villarruel se dio vuelta y quedó de espaldas al Presidente y al resto de la comitiva oficial.

La vicepresidenta también aprovechó aquella jornada para cuestionar la presencia del entonces vocero presidencial, Manuel Adorni, al afirmar que "es un acto patrio, no un acto para apoyar a Adorni".