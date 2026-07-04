Chubut: Ignacio Torres apuntó contra el intendente de Comodoro Rivadavia

Fuertes cuestionamientos

El gobernador elevó luego el tono de sus declaraciones y cuestionó la actuación de la comuna frente a las familias damnificadas. “De la misma manera que se lo transmití personalmente, quiero compartir públicamente lo que hablé con las familias afectadas por el derrumbe del cerro Hermitte, que además fueron estafadas por el municipio”, sostuvo.

En ese contexto, Torres convocó al jefe comunal a una reunión para resolver la situación y le pidió que acelere los trámites necesarios para la adjudicación de las viviendas. “Lo invito a que nos reunamos cuanto antes y le pido que deje de jugar con la angustia y el sufrimiento de tantas familias”, expresó.

Avance de las obras

Desde el Gobierno provincial señalaron que las obras avanzan según los plazos previstos y que las primeras casas estarán listas para ser entregadas en las próximas semanas. Sin embargo, advirtieron que la concreción de ese proceso dependerá de que el municipio complete la nómina de beneficiarios.

La controversia suma un nuevo capítulo a la relación entre la administración provincial y la municipal en torno a la asistencia a los vecinos afectados por el derrumbe del cerro Hermitte, mientras las familias esperan una definición que les permita acceder a una solución habitacional definitiva.