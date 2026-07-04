Chubut: Ignacio Torres apuntó contra el intendente de Comodoro Rivadavia

El gobernador Ignacio Torres aseguró que las primeras casas construidas por la Provincia para los damnificados por el derrumbe del cerro Hermitte estarán terminadas en menos de un mes y reclamó al intendente Othar Macharashvili que avance con la definición de los adjudicatarios.
El gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, protagonizó un fuerte cruce con el intendente de Comodoro Rivadavia, Othar Macharashvili, al responsabilizar al municipio por la demora en la definición de las familias que accederán a las viviendas construidas por la Provincia para los afectados por el derrumbe del cerro Hermitte.
A través de un mensaje público, Torres aseguró que las primeras unidades habitacionales estarán finalizadas en menos de un mes y remarcó que el paso siguiente depende exclusivamente de la administración municipal.
“En menos de un mes estarán terminadas las primeras viviendas, gracias al esfuerzo de todos los contribuyentes de Chubut. Ahora el municipio tiene la responsabilidad de definir, de una vez por todas, quiénes serán los primeros beneficiarios”, afirmó el mandatario provincial.
El gobernador elevó luego el tono de sus declaraciones y cuestionó la actuación de la comuna frente a las familias damnificadas. “De la misma manera que se lo transmití personalmente, quiero compartir públicamente lo que hablé con las familias afectadas por el derrumbe del cerro Hermitte, que además fueron estafadas por el municipio”, sostuvo.
En ese contexto, Torres convocó al jefe comunal a una reunión para resolver la situación y le pidió que acelere los trámites necesarios para la adjudicación de las viviendas. “Lo invito a que nos reunamos cuanto antes y le pido que deje de jugar con la angustia y el sufrimiento de tantas familias”, expresó.
Desde el Gobierno provincial señalaron que las obras avanzan según los plazos previstos y que las primeras casas estarán listas para ser entregadas en las próximas semanas. Sin embargo, advirtieron que la concreción de ese proceso dependerá de que el municipio complete la nómina de beneficiarios.
La controversia suma un nuevo capítulo a la relación entre la administración provincial y la municipal en torno a la asistencia a los vecinos afectados por el derrumbe del cerro Hermitte, mientras las familias esperan una definición que les permita acceder a una solución habitacional definitiva.
comentar