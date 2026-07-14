Jorge Macri, en el egreso de más de 1.000 policías: "En esta Ciudad el vale todo ya se terminó"

El Jefe de Gobierno estuvo acompañado por su esposa, la periodista María Belén Ludueña; el jefe de Gabinete, Gabriel Sánchez Zinny; el ministro de Seguridad, Horacio Giménez, y el secretario del área, Maximiliano Piñeiro. También, por el ministro de Justicia, Gabino Tapia; el fiscal General de la Ciudad y director del ISSP, Martín López Zabaleta; los legisladores porteños Silvia Lopennato y Waldo Wolff, jueces del Tribunal Superior de Justicia, funcionarios, y la cúpula de la Policía y Bomberos.

Los cadetes cursan dos años y se reciben de “Técnico Superior en Seguridad Pública”. En el primer tramo tienen clases regulares, teóricas y prácticas, sumado a un año de internación. Los últimos seis meses están diagramados para que comiencen a ejercer la profesión, mientras cumplen con los últimos módulos de la Tecnicatura.

Durante esta gestión se sumaron además más de 400 patrulleros, camionetas, motos y cuatriciclos, unidades de traslados de detenidos y 200 bicicletas para las comisarías. También se adquirieron 7 mil nuevos chalecos antibalas con sistema de geolocalización para el rastreo de los efectivos en tiempo real y más 600 armas de baja letalidad Taser y Byrna.

En simultáneo, el Gobierno porteño ya devolvió a sus dueños más de 880 propiedades usurpadas que en muchos casos eran aguantaderos de delincuentes y focos de inseguridad en Constitución, Balvanera, San Telmo, La Boca, Almagro y Palermo, entre otros barrios. Y se liberaron 68 kilómetros lineales ocupados por manteros en parques, plazas y zonas comerciales de Once, Flores, Liniers, Retiro, Constitución y Parque Patricios que perjudicaban a feriantes y comerciantes.

“Hay dos modelos en juego: el de una Ciudad donde la ley se cumple y el orden se respeta, o el desgobierno que reina en otros lados, por ejemplo donde muchos de ustedes viven y la ley la imponen los delincuentes. Los que creen que vamos a condenar a los porteños a convivir con lo peor del conurbano se equivocan. En esta Ciudad, el vale todo ya hace un tiempo que se terminó. Los porteños de bien saben que estamos de su lado. Los únicos que tienen que tener miedo en la Ciudad son los delincuentes”, completó el Jefe de Gobierno y cerró el acto con un "Viva la patria".

Mientras, continúan los grandes operativos de saturación en los barrios, como el despliegue relámpago conocido como Operación Muro que blinda los accesos de la Ciudad a lo largo de todo el límite con la provincia de Buenos Aires; la Operación Tormenta Negra, que movilizó a más de 1.500 efectivos simultáneamente en 15 villas; y Marea Azul, con 1.100 efectivos distribuidos al mismo tiempo en las horas de mayor circulación en centros de trasbordo, estaciones de subte y autopistas.