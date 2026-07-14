Karina Milei se reune con legisladores de PBA y CABA para definir los planes electorales

Pese al duro golpe que le dio La Libertad Avanza al PRO en las elecciones porteñas de 2025, donde la lista encabezada por Manuel Adorni estuvo cerca de duplicar en votos a la oficialista Silvia Lospennato (30,7% contra un 16,22%), hoy el escenario en la Ciudad no está claro.

Otro panorama parece vivirse en la provincia de Buenos Aires. Si bien sus armadores sostienen que aún falta tiempo para los comicios, no descartan una alianza amplia con el PRO, los dos sectores del radicalismo y partidos vecinales.

"Podría ser bien amplia. Los dos sectores hablan con nosotros, pero se verá más cerca de la fecha", sostuvieron desde el espacio violeta bonaerense.

Asimismo, desde el entorno de Sebastián Pareja, diputado y titular del espacio en la provincia, admiten que prefieren la fragmentación de los aliados para negociar en mejores términos, aunque no descartan que finalmente logren la unidad.

Si bien no hay candidato definido para la Ciudad, tampoco la certeza de si el espacio se inclinará por competir o ir en unidad, en la provincia todo pareciera estar más ordenado. En este escenario, el flamante jefe de Gabinete, Diego Santilli, anota su nombre en la disputa electoral bonaerense.

Incluso, en la previa a ser designado al frente de la coordinación de ministerios, mantuvo encuentros con intendentes radicales de la provincia de Buenos Aires.