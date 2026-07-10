La Ciudad celebra las 20 ediciones de Caminos y Sabores

Se trata de una propuesta con diversidad cultural y gastronómica argentina, con bodegones, panaderías,casas de pastas, los mercados y los productores locales
La pizza, bodegones, panaderías y casas de pastas, los mercados porteños y los productores locales son los protagonistas que invitan a conocer el potencial gastronómico de la Ciudad de Buenos Aires en la feria Caminos y Sabores.
El Jefe de Gobierno, Jorge Macri, inauguró la 20ª edición, una propuesta que celebra la diversidad cultural y gastronómica argentina, la más representativa del país. Está organizada en nueve caminos temáticos para recorrer: Federal, Dulces, Picadas, Frutos de la Tierra, Infusiones, Aceites y Aderezos, Bebidas, Turismo y la Tradición, y Tu Cocina.
Hay más de 500 emprendimientos de 18 provincias con alimentos, bebidas, artesanías, destinos turísticos y un patio gastronómico. Además, dan clases más de 40 cocineros. La feria sigue hasta el domingo, de 12 a 20; este año en un nuevo predio, el BA Ferial en Costa Salguero (Av. Costanera Rafael Obligado 1221).
“En la Ciudad se consumen entre 12 y 14 millones de raciones de comida por día. Es el mercado donde muchos quieren llegar y esta feria es un gran logro que lo hace posible. Entendemos lo que hay detrás de cada producto, hay una Argentina productiva, gracias por venir a esta Ciudad", dijo Jorge Macri en el discurso previo al corte de cintas, acompañado por el ministro de Desarrollo Económico, Hernán Lombardi, el subsecretario de Inversiones, Augusto Ardiles, autoridades nacionales y provinciales, empresarios y productores.
Y agregó: "Encontrar puentes entre el productor y el mercado es muy importante. Este es un momento que no podemos dejar pasar, el esfuerzo vale la pena. Y Buenos Aires los recibe como lo que es, un gran mercado, una capital gastronómica mundial”.
En el stand de la Ciudad hay programadas clases y charlas con referentes de cada uno de los rubros de la propuesta. Además, el público puede participar de una trivia interactiva sobre los principales atractivos de la Ciudad de Buenos Aires.
“Hoy la gastronomía es una experiencia, no es sólo productos. Es una historia, un oficio, una tradición, una forma de encontrarnos. Detrás de cada producto hay un sueño, hay familias. Y eso es algo que buscamos potenciar en la Ciudad”, sostuvo el Jefe de Gobierno quien también destacó que Exponenciar, la firma organizadora de la feria, se acaba de hacer cargo de la concesión del predio y hará una fuerte inversión.
“La gastronomía es una de las expresiones más representativas de la identidad de Buenos Aires. En esta feria compartimos con miles de visitantes las tradiciones, los productos y los emprendimientos que hacen de nuestra Ciudad un destino gastronómico reconocido, poniendo en valor el trabajo de quienes todos los días contribuyen a fortalecer este sector tan importante para el desarrollo económico porteño”, cerró el ministro Lombardi.
Mas información en www.caminosysabores.com.ar