La Ciudad celebra las 20 ediciones de Caminos y Sabores

Y agregó: "Encontrar puentes entre el productor y el mercado es muy importante. Este es un momento que no podemos dejar pasar, el esfuerzo vale la pena. Y Buenos Aires los recibe como lo que es, un gran mercado, una capital gastronómica mundial”.

En el stand de la Ciudad hay programadas clases y charlas con referentes de cada uno de los rubros de la propuesta. Además, el público puede participar de una trivia interactiva sobre los principales atractivos de la Ciudad de Buenos Aires.

“Hoy la gastronomía es una experiencia, no es sólo productos. Es una historia, un oficio, una tradición, una forma de encontrarnos. Detrás de cada producto hay un sueño, hay familias. Y eso es algo que buscamos potenciar en la Ciudad”, sostuvo el Jefe de Gobierno quien también destacó que Exponenciar, la firma organizadora de la feria, se acaba de hacer cargo de la concesión del predio y hará una fuerte inversión.

“La gastronomía es una de las expresiones más representativas de la identidad de Buenos Aires. En esta feria compartimos con miles de visitantes las tradiciones, los productos y los emprendimientos que hacen de nuestra Ciudad un destino gastronómico reconocido, poniendo en valor el trabajo de quienes todos los días contribuyen a fortalecer este sector tan importante para el desarrollo económico porteño”, cerró el ministro Lombardi.

Mas información en www.caminosysabores.com.ar