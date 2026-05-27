Jorge Macri encabezó la restitución de una vivienda usurpada: la número 800 de su gestión

La propiedad pertenece a la familia Castro desde 1968. Su actual titular, Patricia Castro, explicó que el inmueble había sido alquilado por su padre, José Castro Rodríguez —fallecido en 2021— y que, tras el incumplimiento del contrato, iniciaron acciones legales para recuperarlo. Los herederos fueron reconocidos judicialmente y, luego de reclamos infructuosos mediante cartas documento, avanzaron con una demanda que derivó en la orden de desalojo.

“Intenté recuperar la casa por vía judicial, pero un fiscal quiso avanzar y otro decidió archivar la causa hasta que logramos la sentencia”, señaló la propietaria. También afirmó que, según testimonios de vecinos, algunas de las personas que habitaban el lugar podrían haber estado vinculadas con situaciones problemáticas en la Villa 1.11.14.

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Durante el operativo intervino la Policía de la Ciudad y se desplegó un dispositivo interministerial que incluyó la participación de las carteras de Seguridad y Desarrollo Humano, la Secretaría de Ordenamiento Urbano, la Agencia Gubernamental de Control (AGC), la Jefatura de Gabinete y el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. La Red de Atención realizó un relevamiento de las personas que se encontraban en el inmueble al momento del desalojo.

MAPA CIUDAD

"Estos delincuentes no solamente tomaron la casa, también montaron un negocio ilegal con un taller textil clandestino. Nunca se debió haber llegado a una situación así", sostuvo Jorge Macri, que se reunió con Patricia Castro y su madre, para devolverles su casa. Y agregó: "Estas son las historias que los defensores de okupas no quieren que mostremos. Siempre vamos a estar del lado de los porteños de bien. Durante años nadie los escuchó. Ya recuperamos 800 propiedades y liberamos, por ejemplo, un barrio entero como Balvanera. No nos vamos a detener". El Jefe de Gobierno estuvo acompañado por el ministro de Seguridad, Horacio Giménez, y el secretario del área, Maximiliano Piñeiro.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/jorgemacri/status/2059638762037039557&partner=&hide_thread=false Los defensores de okupas siempre desaparecen cuando encontramos talleres clandestinos, hacinamiento y negocios ilegales adentro de propiedades usurpadas.



Mucho discursito romántico hasta que aparecen estas cosas.



En esta Ciudad se terminó el vale todo.



800 propiedades… pic.twitter.com/Xw9SF5ThHs — Jorge Macri (@jorgemacri) May 27, 2026

De acuerdo con datos oficiales, la Ciudad ya restituyó propiedades usurpadas por un valor superior a los 400 millones de dólares. En ese marco, el Gobierno porteño señaló que actualmente se recupera, en promedio, una propiedad por día hábil. Los barrios con mayor cantidad de operativos son Balvanera, La Boca, Almagro, Constitución, Flores, Barracas y Palermo.

Desde el Ministerio de Seguridad indicaron que este tipo de intervenciones buscan garantizar el orden público, la seguridad y el derecho a la propiedad privada, y afirmaron que en las zonas donde se concretaron desalojos se registró una disminución de los índices delictivos.