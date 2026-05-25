Día de la Patria: Jorge Macri encabezó el izamiento de la bandera en la Plaza de Mayo

“Es un día patrio, un gran día para la Patria, un día que nos recuerda todo lo que podemos hacer los argentinos cuando nos ponemos de acuerdo, que nos obliga a la reflexión, que nos llama a estar todos juntos y unidos. Hay que tirar todos para el mismo lado”, sostuvo Jorge Macri junto a su esposa, la periodista María Belén Ludueña. Los acompañaron la vicejefa de Gobierno, Clara Muzzio; el Jefe de Gabinete, Gabriel Sánchez Zinny, los ministros y secretarios, además de funcionarios judiciales y legisladores de la Ciudad.