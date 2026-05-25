Día de la Patria: Jorge Macri encabezó el izamiento de la bandera en la Plaza de Mayo

En el comienzo de los actos oficiales por los 216 años de la Revolución de Mayo, el jefe de Gobierno, Jorge Macri, encabezó esta mañana junto a su Gabinete el izamiento de la bandera en Plaza de Mayo.
En el comienzo de los actos oficiales por los 216 años de la Revolución de Mayo, el Jefe de Gobierno, Jorge Macri, encabezó esta mañana junto a su Gabinete el izamiento de la bandera en Plaza de Mayo frente a una guardia conjunta de los Regimientos de Granaderos, Patricios y de la Policía de la Ciudad.
“Es un día patrio, un gran día para la Patria, un día que nos recuerda todo lo que podemos hacer los argentinos cuando nos ponemos de acuerdo, que nos obliga a la reflexión, que nos llama a estar todos juntos y unidos. Hay que tirar todos para el mismo lado”, sostuvo Jorge Macri junto a su esposa, la periodista María Belén Ludueña. Los acompañaron la vicejefa de Gobierno, Clara Muzzio; el Jefe de Gabinete, Gabriel Sánchez Zinny, los ministros y secretarios, además de funcionarios judiciales y legisladores de la Ciudad.
La bandera argentina que se izó en la Plaza de Mayo es una de las más grandes del mundo: con el Sol de Mayo en el centro, mide 23 metros de largo y tiene más de 300 metros cuadrados. La hicieron en el Taller de Banderas que tiene la Ciudad en el barrio de Chacarita.
Fue antes del Tedeum en la Catedral Metropolitana, que presidió el arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge García Cuerva, frente a representantes de todos los poderes del Estado y líderes religiosos. Luego, invitado por el presidente Javier Milei, el Jefe de Gobierno porteño participará en la ceremonia en el Cabildo.
comentar