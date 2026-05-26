Ciudad de Buenos Aires: 400 mil personas disfrutaron espectáculos y eventos

“Buenos Aires es la ciudad más linda del mundo porque tiene una identidad única, donde el teatro, la música y el arte conviven en cada rincón. Es el faro cultural de la región y nuestra tarea es potenciar esa fuerza creativa para que cada vecino y turista disfrute de una Ciudad viva, vibrante y con propuestas inagotables para todos”, sostuvo el Jefe de Gobierno, Jorge Macri.

De acuerdo con datos proporcionados por el Ente de Turismo de la Ciudad, la ocupación hotelera se ubicó en el 70%, en línea con la media registrada durante los otros fines de semana largos del año.

Y se facturó un monto estimado de $13.100 millones en tickets de eventos privados, generados principalmente por los dos shows que ofreció la banda de rock Airbag en el estadio de Vélez y las tres fechas de Ricardo Arjona en el Movistar Arena.

Los dos conciertos de Airbag sumaron 90 mil personas; Ricardo Arjona convocó a 36 mil espectadores y además hubo eventos como el Minecraft Experience en Ciudad Universitaria, con 3 mil asistentes por noche, o el Zonda Festival en el Autódromo, con 10 mil personas.

Además, en la histórica edición 50ª de la carrera Fiestas Mayas por las calles del Parque 3 de Febrero, en Palermo, hubo 15 mil participantes; y fueron masivas las celebraciones por el 25 de Mayo en la Plaza Arenales de Villa Devoto, con la reapertura del Palacio Ceci incluida, y en la emblemática Feria de Mataderos.

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A esta agenda excepcional se sumaron dos hitos recientes que terminaron de consolidar la impresionante diversidad porteña. En abril, la Plaza de Mayo se transformó en una pista de baile y fe con la presentación del cura DJ Guilherme Peixoto, quien convocó a más de 200 mil personas con su particular propuesta de música electrónica.

Hace un mes, la pasión por el deporte motor se adueñó de las calles con la exhibición urbana de Franco Colapinto, con más de 600 mil fanáticos que deliraron con el rugido de un Fórmula 1 en Palermo, demostrando que Buenos Aires está a la altura de las grandes capitales culturales y de entretenimiento del mundo.