Jorge Macri inauguró un centro de diagnóstico en Villa Urquiza

El programa “Prioridad Porteña” brinda asistencia médica cercana, accesible y de calidad con prioridad para los vecinos y el cobro a los extranjeros. Hoy la Ciudad recupera $17 mil millones mensuales en prestaciones que se reinvierten en el sistema.

MACRI

El nuevo Centro de Diagnóstico está en la calle Galván 3463, Villa Urquiza, y beneficiará en principio a más de 500 mil vecinos del barrio y de Saavedra, Villa Pueyrredón, Coghlan, Belgrano, Núñez y Colegiales. Funciona de lunes a viernes de 8 a 16 y cuenta con 20 consultorios en un edificio de dos niveles, donde además se instaló una nueva base del SAME y un Centro de Día.

La planta baja tiene una farmacia, área de imágenes, salas de ecografía, eco doppler y holter, mamografía, rayos X y equipo radiológico panorámico odontológico, además de boxes de análisis y consultorios de tocoginecología. En la planta alta están los consultorios, una sala de espera y un área de conducción profesional y esterilización, entre otros espacios.

“En la campaña asumí con los porteños el compromiso de construirlo y hoy estoy honrando la palabra: finalizamos la obra en 18 meses como estaba previsto. Gobernamos así, con respuestas concretas y ordenando prioridades. Para nosotros, la salud es una prioridad”, indicó el jefe de Gobierno, y completó: “Decidimos cambiar la lógica: acercamos los especialistas a los barrios para que los vecinos puedan hacer consultas con un cardiólogo, un dermatólogo, un endocrinólogo, un psiquiatra o un neumonólogo, y hacerse los estudios que necesita cerca de su casa, en un mismo lugar y sin tener que ir de acá para allá”.

Una red de salud organizada en tres niveles

El sistema público de salud porteño funciona a través de una red integrada con tres niveles de atención que trabajan de forma complementaria.

El primer nivel de atención son los 50 Centros de Salud y Acción Comunitaria (CeSAC), la puerta de entrada al sistema. Allí se realizan controles de rutina, vacunación, seguimiento de embarazos, controles pediátricos y el tratamiento de enfermedades crónicas, además de acciones de prevención y promoción de la salud en cada barrio.

El segundo nivel de atención son los Centros de Diagnóstico Porteños, como el que acaba de abrir en Villa Urquiza. Cambian la lógica de atención porque acercan estudios y consultas de distintas especialidades médicas a los barrios. La atención es exclusiva para personas derivadas de los CeSAC por el tipo de especialidad.

El tercer nivel de atención está conformado por los 34 hospitales generales y especializados de la Ciudad, donde se hacen internaciones, cirugías, atención de urgencias y tratamientos de mayor complejidad. En estos hospitales se atienden las emergencias y además las derivaciones del primer y segundo nivel de atención para prácticas más complejas. Se puede acceder a la atención a través de la guardia, en caso de urgencia, o con turno previo cuando se trata de consultas programadas.

“Trabajamos con una red de salud integrada donde cada nivel cumple un rol complementario y coordinado con una atención primaria fuerte como puerta de entrada al sistema”, sostuvo el ministro Quirós. Y explicó: “Este nuevo centro nos permite fortalecer el trabajo en red, optimizar la gestión de la demanda y ampliar la capacidad de respuesta para garantizar que los porteños tengan un recorrido más simple, más cercano y con continuidad de cuidados en su propio barrio”.

Más capacidad para el sistema público

En la Ciudad ya funcionan otros dos Centros de Diagnóstico en La Paternal y Barracas, y está en obra un cuarto en Palermo.

En el sistema público de salud porteño se realizaron más de 30 millones de prestaciones solo en 2025 y desde el inicio de la gestión de Jorge Macri aumentó un 30% la oferta de consultas.

Además, hubo más de 500 obras y se incorporaron 5 mil nuevos equipos. Entre las intervenciones más importantes se destacan las obras en las Unidades de Terapia Intensiva de los hospitales Vélez Sarsfield, Ramos Mejía y Fernández; mejoras en las guardias de los hospitales Pirovano, Tornú y Udaondo; y nuevos consultorios externos en el Piñero, Rivadavia y Penna.

También se realizaron mejoras en los hospitales Muñiz, Durand, Argerich, Penna y Álvarez, junto con obras en más de 20 CeSACs, incluyendo ampliación de consultorios, relocalizaciones y puesta en valor de edificios.

Además, se inauguraron los CeSAC 42, 49 y 50 y avanza la construcción del CeSAC 51 en Colegiales.

Actualmente están en ejecución las obras del Centro Regional de Hemoterapia de Villa Ortúzar, se sumó el primer acelerador lineal del sistema público en el Hospital Marie Curie y 700 nuevas camas para cuidados críticos e internación general.