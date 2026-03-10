General |

Jorge Macri inaugurará el Centro de Diagnóstico Porteño

El Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires presentará un nuevo espacio destinado a la salud de los porteños junto al ministro Fernán Quirós.

El Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, presentará este miércoles el Centro de Diagnóstico Porteño (CEMAR 3), ubicado en el barrio de Villa Urquiza, y que brindará prioridad de atención para los vecinos del distrito, según confirmaron las autoridades.

image

Allí, los vecinos de la Ciudad podrán acceder a un diagnóstico especializado sin necesidad de concurrir a un hospital, siempre y cuando no se trate de un caso urgente o haya riesgo de vida.

El objetivo de esta iniciativa es descomprimir la situación que se genera en la mayoría de los hospitales porteños, donde se atienden personas de otros distritos, generalmente de la Provincia de Buenos Aires, además de aquellas personas que viven en el ámbito de la Ciudad.

