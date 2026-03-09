Derrumbe en Parque Patricios: el Gobierno de la Ciudad extenderá el alojamiento para los evacuados

El Ejecutivo porteño confirmó que los vecinos afectados podrán seguir en hoteles después del 11 de marzo y espera un informe técnico clave sobre la estructura dañada.
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires confirmó que continuará garantizando el alojamiento para las familias afectadas por el derrumbe en el complejo habitacional Estación Buenos Aires, en Parque Patricios, y que el beneficio no finalizará el 11 de marzo, tal como estaba previsto. La decisión fue anunciada este lunes tras la preocupación de los vecinos que todavía no pueden regresar a sus viviendas.
Según informó la administración de Jorge Macri, la asistencia se mantendrá hasta que estén dadas las condiciones para que los damnificados puedan volver a sus departamentos o se defina una solución habitacional alternativa. El derrumbe ocurrió en el sector del estacionamiento subterráneo, donde colapsó una losa y varios vehículos quedaron atrapados bajo los escombros.
En paralelo, la empresa responsable de la obra deberá presentar un informe técnico para determinar el estado de la estructura y definir cómo continuará el plan de reparación del edificio. Ese estudio será clave para establecer si existe riesgo de nuevos desprendimientos y cuándo podrían rehabilitarse las viviendas afectadas.
Mientras tanto, la Justicia autorizó el ingreso controlado de propietarios e inquilinos para retirar pertenencias de valor. El operativo se realiza con supervisión de bomberos y personal de seguridad, que acompaña a los vecinos hasta la puerta de cada departamento para garantizar que el procedimiento se realice sin riesgos.
Desde el derrumbe, la zona permanece vallada y con custodia permanente de la Policía de la Ciudad, junto con personal de Defensa Civil, Guardia de Auxilio y agentes de prevención. Además, se instalaron torres de iluminación y se mantiene un operativo de vigilancia durante las 24 horas para proteger los edificios y los bienes de los damnificados.
