Jorge Macri: "La época del vale todo se terminó"

En Villa Soldati, el ISSP es una institución modelo en Latinoamérica, en un predio de 10 hectáreas y con un Centro de Monitoreo Urbano destinado a la formación permanente de policías y bomberos. “Cadetes, muy pronto serán la diferencia entre el miedo y la tranquilidad de una familia. Nosotros siempre vamos a estar del lado correcto, defendiendo a los porteños y a los ciudadanos de bien. En este camino, siempre los vamos a respaldar”, aseguró el jefe de Gobierno, Jorge Macri.

Jorge Macri dijo: “asegurar el orden, el cumplimiento de la ley y proteger la vida y la propiedad privada en cada cuadra de la Ciudad es una decisión política inquebrantable”. Y agregó: “La época del vale todo se terminó. Ahora el que comete un delito sabe que vamos a ir a buscarlo, si hace falta hasta el conurbano. Y si es extranjero pediremos su inmediata expulsión del país”.

Este año se destinará a la seguridad, eje central de la gestión, el 15.4 % del presupuesto porteño 2026: son $2,6 billones. “Con decisión política y con el trabajo comprometido y sin pausa de esta Policía, alcanzamos logros históricos: bajamos todos los delitos, devolvimos más de 600 propiedades a sus dueños legítimos y recuperamos el espacio público para los vecinos y comerciantes y sacamos a los manteros, y terminamos con los piquetes y acampes. No vamos a retroceder un centímetro porque ésta es y seguirá siendo la Ciudad más ordenada y segura para vivir, invertir y progresar en libertad”, sostuvo Jorge Macri en la Plaza de Armas del ISSP. Lo acompañaron la vicejefa de Gobierno, Clara Muzzio; el ministro de Seguridad, Horacio Giménez; el secretario del área, Maximiliano Piñeiro; el jefe de la Policía, Diego Casaló; el director del ISSP, Javier Martín López Zavaleta, quien asumirá un nuevo desafío como Fiscal General de la Ciudad; el jefe del Cuerpo de Bomberos, Juan Carlos Moriconi, y la legisladora Laura Alonso, entre otros funcionarios.

Los cadetes de Policía cursan dos años y se reciben de “Técnico Superior en Seguridad Pública”. En los primeros seis meses tienen clases regulares, sumado a un año de internación en el Instituto para poder egresar como oficiales. Los últimos seis meses están diagramados para que comiencen a ejercer la profesión, a la vez que cumplen con los últimos módulos de la Tecnicatura. Desde 2017 egresaron 11.034 policías en 13 promociones.

Los aspirantes a “Bombero Calificado” cursan un año de internado, con asistencia diaria y formación intensiva teórico-práctica. Después de eso, y mientras ya prestan servicio, pueden cursar el 2° año de la Tecnicatura Superior en Protección contra Incendios, centrada en contenidos de prevención, ataque de fuegos, técnicas operativas y herramientas especializadas. Desde 2017 egresaron 1.097 bomberos de nueve promociones.

“Nuestras fuerzas de seguridad cumplen una misión fundamental: proteger la vida, la libertad y el orden de los porteños. Esto requiere vocación de servicio. Es disciplina y constancia, estar dispuesto a dar la vida para proteger y salvar a otros. Siempre vamos a respaldar a quienes nos cuidan y el esfuerzo y el mérito tendrán su reconocimiento”, completó el Jefe de Gobierno.

La Policía de la Ciudad tiene más de 27 mil agentes: durante la gestión de Jorge Macri salieron a la calle 3.839 nuevos oficiales. Y se sumó equipamiento como 120 patrulleros con un nuevo ploteo (vehículos de color negro con puertas y detalles en blanco), 126 camionetas, 160 motos, 60 cuatriciclos, unidades de traslados de detenidos y 200 bicicletas para las comisarías.

Además, se incorporaron 7 mil chalecos antibalas con sistema de geolocalización para el rastreo de los efectivos en tiempo real y 600 armas de baja letalidad Taser y Byrna. Se instalaron además 400 Puntos Seguros para llamar rápidamente a la Policía. Ya hay 16 mil cámaras de videovigilancia y se reforzó la Unidad de Despliegue de Intervenciones Rápidas y la Patrulla de Control de Accesos, que secuestró más de 4 mil vehículos que no estaban habilitados para circular en las entradas y salidas a la Ciudad.

El Cuerpo de Bomberos cuenta con más de 2 mil bomberos profesionales con equipamiento de última generación: el año pasado la Ciudad sumó 340 trajes fabricados con material ignífugo y resistentes al calor, la tracción y el desgarro. También se sumaron 125 cascos para emergencias y un nuevo simulador de incendios que permite una capacitación segura y eficiente al reproducir las condiciones reales de un incendio.

Baja histórica del delito en la Ciudad

En 2025 los índices de criminalidad en la Ciudad registraron una caída histórica: en categorías críticas como homicidios, robo de vehículos y robo con armas se alcanzaron los niveles más bajos desde que se cuenta con cifras oficiales. El delito cayó casi un 30% y la cifra de robos fue la más baja de los últimos 25 años. Y se destaca el derrumbe a la mitad del robo de automotor, incluso por debajo de los niveles registrados durante la pandemia, según datos del Ministerio de Seguridad porteño. Más aún: el robo de vehículos bajó un 92% respecto de su pico histórico en 2002.