Jorge Macri pidió que no se paguen las patentes de CABA hasta que corrijan las boletas

Muchos contribuyentes recibieran boletas con subas superiores al 100% respecto de los valores abonados a fines de 2025. Frente a esa situación, Macri dijo que el problema se originó en un falla técnico dentro de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP), que utilizó una base de cálculo distinta a la prevista por la normativa aprobada en la Legislatura.

La valuación aplicada a ciertos modelos de vehículos provocó incrementos que “se fueron muy por encima de lo razonable” y que nunca estuvieron dentro del espíritu de la reforma. “El límite es claro: ninguna patente puede aumentar más que la inflación”, subrayó Jorge Macri.

Por esa razón, el Ejecutivo porteño firmó un decreto para suspender el cobro de las boletas cuestionadas y postergar los vencimientos, hasta tanto se emita una nueva liquidación con los valores corregidos. “Preferimos frenar todo ahora antes que generar un problema mayor después”, argumentó Macri.

El jefe de Gobierno también explicó que las patentes enviadas de manera digital ya fueron derivadas a los sistemas bancarios, por lo que insistió en su recomendación: quienes hayan recibido boletas con aumentos excesivos no deben abonarlas.

Durante el transcurso de la semana, prometió, se publicará una versión electrónica actualizada y, si hiciera falta, también se imprimirán nuevas boletas para los contribuyentes que lo soliciten.