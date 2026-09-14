Jorge Macri se reunió con Christopher Landau en Washington

Jorge Macri, en visita oficial.

En esa línea, el Jefe de Gobierno destacó la importancia de avanzar hacia una región con más orden, respeto por el cumplimiento de la ley, respeto por la propiedad y condiciones que permitan generar confianza, atraer inversiones y sostener el crecimiento. Lo acompañaron el secretario General y Relaciones Internacionales, Fulvio Pompeo, el jefe de Gabinete, Gabriel Sánchez Zinny, y el diputado nacional Cristian Ritondo.

En ese escenario, la Ciudad de Buenos Aires es un actor central de la relación entre la Argentina y Estados Unidos. Como capital del país y principal centro político y económico de la Argentina, tiene un rol propio en una agenda que vincula a ambos países y que atraviesa cuestiones centrales para el futuro.

Como parte de su agenda en Washington D.C., el Jefe de Gobierno tiene prevista una reunión con empresarios y referentes del sector financiero junto a Citi Bank, con foco en las transformaciones de Buenos Aires, las oportunidades de inversión y negocios y el escenario económico de la Argentina. Y también un encuentro con Muriel Bowser, alcaldesa de Washington D.C., para abordar la relación entre ambas capitales y las oportunidades de intercambio y cooperación entre Buenos Aires y Washington.