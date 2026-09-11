Jorge Macri defendió el orden como condición para la libertad y el progreso

El jefe de Gobierno porteño participó en un encuentro en Miami y sostuvo que el Estado debe garantizar el cumplimiento de la ley y proteger la propiedad.
Jorge Macri afirmó que “una sociedad no puede ser verdaderamente libre si no hay orden” durante su participación en el "Encuentro Atlántico" de 2026, realizado en Miami. El jefe de Gobierno de la Ciudad planteó que el orden y la libertad no son conceptos opuestos, sino complementarios.
El encuentro fue organizado por Florida International University (FIU), la Unión de Partidos Latinoamericanos (UPLA) y la Fundación Hanns Seidel. Allí, Macri sostuvo que no existe verdadera libertad cuando quienes cumplen la ley deben vivir condicionados por quienes la incumplen.
“Esta es una discusión que tenemos que dar sin complejos”, afirmó el jefe de Gobierno, quien también remarcó la necesidad de demostrar que las ideas pueden traducirse en resultados concretos de gestión.
Macri cuestionó además las trabas que, según planteó, el Estado puede imponer a quienes buscan trabajar, invertir y generar empleo. En ese sentido, defendió un Estado que concentre sus funciones en cuidar, hacer cumplir la ley y defender la propiedad.
El jefe de Gobierno también vinculó el orden con la posibilidad de que las personas puedan progresar. Para ello, consideró necesario que el Estado genere las condiciones que permitan desarrollar esas actividades.
Durante su exposición, Macri sostuvo que el debate sobre el vínculo entre orden y libertad debe ser abordado sin complejos y también desde la gestión. “Y también tenemos que demostrar que sabemos gobernar”, señaló.
En esa línea, afirmó que las ideas políticas no deben quedar limitadas a los discursos, sino que deben reflejarse en medidas concretas de gobierno. “Que nuestras ideas no son solamente discursos: se traducen en orden, en resultados y en una mejor calidad de vida”, expresó.
El planteo del jefe de Gobierno quedó sintetizado en una frase con la que cerró su intervención: “Orden para la libertad. Libertad para progresar”.
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