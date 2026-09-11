Jorge Macri defendió el orden como condición para la libertad y el progreso

El jefe de Gobierno también vinculó el orden con la posibilidad de que las personas puedan progresar. Para ello, consideró necesario que el Estado genere las condiciones que permitan desarrollar esas actividades.

Durante su exposición, Macri sostuvo que el debate sobre el vínculo entre orden y libertad debe ser abordado sin complejos y también desde la gestión. “Y también tenemos que demostrar que sabemos gobernar”, señaló.

En esa línea, afirmó que las ideas políticas no deben quedar limitadas a los discursos, sino que deben reflejarse en medidas concretas de gobierno. “Que nuestras ideas no son solamente discursos: se traducen en orden, en resultados y en una mejor calidad de vida”, expresó.

El planteo del jefe de Gobierno quedó sintetizado en una frase con la que cerró su intervención: “Orden para la libertad. Libertad para progresar”.