Más de 40 referentes religiosos se reunieron con Jorge Macri y un enviado del Papa

Bajo el lema “Diálogo en la diversidad, camino compartido hacia la fraternidad”, todos compartieron un espacio de intercambio sobre la convivencia pacífica y el papel de las distintas religiones en la vida de la Ciudad.

Macri también agradeció a las comunidades presentes por el trabajo que realizan en conjunto en Buenos Aires.

Por su parte, el cardenal Koovakad fue distinguido por la Ciudad como Visitante Ilustre. Antes de asumir como prefecto del Dicasterio para el Diálogo Interreligioso, estuvo a cargo de la organización de los viajes apostólicos del papa Francisco.

La referencia al legado de Francisco

Durante su intervención, Koovakad recordó una reflexión del fallecido pontífice sobre el diálogo entre distintas religiones. “Quisiera traer aquí las palabras del Padre Francisco, quien nos decía en Fratelli Tutti que el objetivo del diálogo es establecer amistad, paz, armonía y compartir valores y experiencias morales y espirituales”, expresó.

El cardenal también señaló la importancia de reconocer al otro como igual, aun cuando existan diferencias entre las distintas tradiciones. En ese sentido, planteó que el diálogo requiere “una mentalidad abierta, como se vive en Buenos Aires, saber escuchar sin prejuicios, una mirada imparcial y unas palabras prudentes”.

Representantes de comunidades cristianas, judías, islámicas y de otras tradiciones participaron del encuentro.

Entre los participantes estuvieron el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva; el presidente de la DAIA, Mauro Berenstein; el titular de la AMIA, Osvaldo Armoza; el Gran Rabino de la AMIA, Eliahu Hamra; y representantes del Centro Islámico de la República Argentina, ACIERA y la Conferencia Episcopal Argentina.

También participaron referentes de comunidades budistas, de matriz afro, bahá’ís, hinduistas y cristianos armenios, entre otras tradiciones.

García Cuerva destacó la convivencia cotidiana entre las distintas comunidades religiosas de Buenos Aires y señaló que la visita de León XIV representa una continuidad del legado de Francisco.

La actividad contó además con la presencia de la vicejefa de Gobierno, Clara Muzzio; el jefe de Gabinete, Gabriel Sánchez Zinny; el subsecretario de Relaciones Institucionales, Mariano Lomolino; y la directora General de Cultos, Pilar Bosca.

La visita del cardenal Koovakad a Buenos Aires se extenderá hasta el lunes e incluye reuniones con autoridades, referentes religiosos y representantes del ámbito académico.