Jorge Macri viajó a Uruguay y se reunió con el presidente Yamandú Orsi

La agenda del Jefe de Gobierno permitió presentar los avances de Buenos Aires en materia de transformación del Estado, orden y seguridad en el espacio público, simplificación de trámites e innovación y gestión de los servicios, con una mirada puesta en cómo las ciudades pueden generar mejores condiciones para vivir, trabajar, invertir y desarrollarse.

Durante su exposición, dijo: “La región necesita más diálogo, más acuerdos y una mirada a largo plazo: hay talento, empresas, universidades y una enorme capacidad para generar oportunidades”. Y agregó: “Los gobiernos locales contamos con un rol cada vez más importante y desde Buenos Aires queremos seguir siendo protagonistas”.

El Jefe de Gobierno también compartió un panel con el intendente Mario Bergara sobre los desafíos que enfrentan las ciudades y las nuevas demandas sociales. “Desde Buenos Aires compartimos nuestras políticas concretas, que buscan que las ciudades funcionen mejor y que las personas puedan vivir, trabajar y desarrollarse”, explicó Jorge Macri.

“Decidimos liderar el desafío de la Inteligencia Artificial. Una ciudad inteligente necesita formar y capacitar a los jóvenes para competir y conquistar el mundo. Hemos definido un distrito de IA con ventajas impositivas, en un lugar que está cerca de las universidades, donde hay metros cuadrados disponibles y que además tiene mucha infraestructura”, dijo Jorge Macri.

Y finalizó: “Somos ciudades hermanas. No tenemos energías renovables. No tenemos minería ni nada de eso. Pero tenemos lo más relevante y lo más importante que puede tener cualquier organización o cualquier ciudad, que es su gente. Gente capaz de agregar valor y de desafiar al mundo”.

El secretario Fulvio Pompeo agregó: “Buenos Aires y Uruguay tienen una amistad histórica y de enorme cercanía, que queremos seguir profundizando a partir de una agenda de trabajo conjunto. Tenemos una oportunidad para avanzar en temas clave para nuestras ciudades, como la seguridad urbana, la transformación digital y la innovación, y para que esa cooperación también contribuya a fortalecer la integración regional”.