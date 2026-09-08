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Jorge Macri viajó a Uruguay y se reunió con el presidente Yamandú Orsi

La visita de Jorge Macri a Uruguay busca proyectar a Buenos Aires como una ciudad global, innovadora y con capacidad para generar soluciones concretas a los desafíos urbanos contemporáneos.

El Jefe de Gobierno, Jorge Macri, se reunió en Montevideo con el presidente Yamandú Orsi y el intendente de la capital uruguaya, Mario Bergara, para consolidar una alianza de ciudades inteligentes y fortalecer la relación histórica de más de 50 años entre Buenos Aires y Uruguay.

La visita de Jorge Macri a Uruguay busca proyectar a Buenos Aires como una ciudad global, innovadora y con capacidad para generar soluciones concretas a los desafíos urbanos contemporáneos. Y se dio en el marco de su participación en _“Smart Cities: las ciudades que vienen”_, un encuentro organizado por El Observador que reúne a referentes y expertos internacionales que debaten sobre la transformación de los entornos urbanos y el futuro tecnológico de las ciudades.

El Jefe de Gobierno porteño fue recibido anoche por Orsi en la Residencia Oficial de la República Oriental del Uruguay junto al secretario General y Relaciones Internacionales de la Ciudad, Fulvio Pompeo, representantes diplomáticos y referentes del sector privado.

“Buenos Aires y Montevideo pueden ser protagonistas de una agenda regional basada en la cooperación, la innovación y el desarrollo. Tenemos que aprovechar la cercanía para generar más oportunidades, atraer inversiones y proyectarnos juntos hacia el mundo”, sostuvo Jorge Macri.

La agenda del Jefe de Gobierno permitió presentar los avances de Buenos Aires en materia de transformación del Estado, orden y seguridad en el espacio público, simplificación de trámites e innovación y gestión de los servicios, con una mirada puesta en cómo las ciudades pueden generar mejores condiciones para vivir, trabajar, invertir y desarrollarse.

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Durante su exposición, dijo: “La región necesita más diálogo, más acuerdos y una mirada a largo plazo: hay talento, empresas, universidades y una enorme capacidad para generar oportunidades”. Y agregó: “Los gobiernos locales contamos con un rol cada vez más importante y desde Buenos Aires queremos seguir siendo protagonistas”.

El Jefe de Gobierno también compartió un panel con el intendente Mario Bergara sobre los desafíos que enfrentan las ciudades y las nuevas demandas sociales. “Desde Buenos Aires compartimos nuestras políticas concretas, que buscan que las ciudades funcionen mejor y que las personas puedan vivir, trabajar y desarrollarse”, explicó Jorge Macri.

“Decidimos liderar el desafío de la Inteligencia Artificial. Una ciudad inteligente necesita formar y capacitar a los jóvenes para competir y conquistar el mundo. Hemos definido un distrito de IA con ventajas impositivas, en un lugar que está cerca de las universidades, donde hay metros cuadrados disponibles y que además tiene mucha infraestructura”, dijo Jorge Macri.

Y finalizó: “Somos ciudades hermanas. No tenemos energías renovables. No tenemos minería ni nada de eso. Pero tenemos lo más relevante y lo más importante que puede tener cualquier organización o cualquier ciudad, que es su gente. Gente capaz de agregar valor y de desafiar al mundo”.

El secretario Fulvio Pompeo agregó: “Buenos Aires y Uruguay tienen una amistad histórica y de enorme cercanía, que queremos seguir profundizando a partir de una agenda de trabajo conjunto. Tenemos una oportunidad para avanzar en temas clave para nuestras ciudades, como la seguridad urbana, la transformación digital y la innovación, y para que esa cooperación también contribuya a fortalecer la integración regional”.

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