Jorge Macri: "Si al campo le va bien, Argentina tiene muchas más oportunidades"

El jefe de Gobierno porteño asistió al acto central de la Exposición Rural. Allí, destacó la integración entre el campo y la Ciudad. “Los jóvenes del campo vienen a estudiar a nuestras universidades, donde incorporan conocimiento y tecnología", dijo.
“El campo es muy relevante para el país y para la Ciudad. Esa vieja dicotomía campo-ciudad no existe más. El campo sigue demostrando un potencial espectacular para incorporar tecnología y generar desarrollo para la Argentina. Si al campo le va bien, Argentina tiene muchas más oportunidades”, sostuvo este domingo el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, en la inauguración de la 138ª Exposición de Ganadería, Agricultura e Industria Internacional en Palermo, la más importante del país.
El acto fue encabezado por el presidente Javier Milei; el titular de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino; otras autoridades del gobierno nacional y representantes del sector agrario, ganadero e industrial. Jorge Macri estuvo acompañado por su esposa, la periodista María Belén Ludueña, y su hijo Vito. Además asistieron la vicejefa de Gobierno, Clara Muzzio; el jefe de Gabinete, Gabriel Sánchez Zinny; el ministro de Seguridad, Horacio Giménez; y el de Infraestructura y Movilidad, Pablo Bereciartua.
El evento marcó el cierre institucional de la muestra, que comenzó el 16 de este mes y termina este domingo. En la pista central, previo a los discursos, se realizó el desfile de los grandes campeones de las distintas razas de animales, maquinaria agrícola, carruajes y las delegaciones tradicionalistas.
“Los jóvenes del campo vienen a estudiar a nuestras universidades, donde incorporan conocimiento y tecnología. Dos tercios de los desarrollos del Parque de Innovación tienen que ver con el alimento y la biotecnología. Estamos absolutamente integrados, es un solo país”, agregó Jorge Macri.
La 138ª edición reunió a las principales cadenas productivas del país con representantes de 15 provincias, más de 400 stands comerciales, 4.500 expositores de animales y 2.580 ejemplares de distintas razas. Además hubo espacios gastronómicos, cocina en vivo, pista de tractores, desfiles, visitas guiadas y propuestas recreativas para toda la familia.
El stand de la Ciudad llevó la agenda de innovación a la muestra agroindustrial más importante del país. Hubo clases de tango, fileteado porteño y emprendimientos gastronómicos. Además, el Showcase Gaming de estudios nacionales mostró los videojuegos desarrollados en el país y la Zona Living ofreció experiencias interactivas pensadas para acercar la innovación de una manera dinámica y participativa.
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