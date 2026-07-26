Jorge Macri: "Si al campo le va bien, Argentina tiene muchas más oportunidades"

La 138ª edición reunió a las principales cadenas productivas del país con representantes de 15 provincias, más de 400 stands comerciales, 4.500 expositores de animales y 2.580 ejemplares de distintas razas. Además hubo espacios gastronómicos, cocina en vivo, pista de tractores, desfiles, visitas guiadas y propuestas recreativas para toda la familia.

El stand de la Ciudad llevó la agenda de innovación a la muestra agroindustrial más importante del país. Hubo clases de tango, fileteado porteño y emprendimientos gastronómicos. Además, el Showcase Gaming de estudios nacionales mostró los videojuegos desarrollados en el país y la Zona Living ofreció experiencias interactivas pensadas para acercar la innovación de una manera dinámica y participativa.