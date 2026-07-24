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Moody's elevó la calificación crediticia de la Ciudad de Buenos Aires

La agencia calificadora de riesgo destacó el orden de sus cuentas públicas porteñas. Jorge Macri lo celebró a través de las redes sociales.

La agencia calificadora de riesgo Moody’s elevó la nota de la deuda de la Ciudad de Buenos Aires por el orden de sus cuentas públicas. El anuncio celebrado por el Jefe de Gobierno Jorge Macri.

Luego de 14 años, la calificación pasó de B2 a B1 y la Ciudad de Buenos Aires quedó como la jurisdicción con mejor calificación subsoberana, dos escalones por encima de la Nación.

“Contundente!!! Después de 14 años recuperamos la calificación B1 de Moody’s y tenemos la máxima nota subsoberana de la Argentina”, destacó el jefe de Gobierno, Jorge Macri.

El jefe de la Ciudad subrayó que “No hay fórmulas mágicas. Orden en las cuentas de la Ciudad y un país con una macroeconomía estable. Es por acá”.

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Este nuevo informe se relaciona con el anuncio que hizo esta semana la misma calificadora acerca de la suba de la nota de la deuda soberana de Argentina, la cual pasó de Caa1 a B3 para los compromisos en moneda local y extranjera.

En el documento publicado, la agencia calificadora de riesgo destaca que la Ciudad de Buenos Aires es el gobierno local y regional argentino más resiliente debido a sus bajas necesidades de financiamiento y a su manejable exposición a la deuda en moneda extranjera.

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