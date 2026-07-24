Moody's elevó la calificación crediticia de la Ciudad de Buenos Aires

El jefe de la Ciudad subrayó que “No hay fórmulas mágicas. Orden en las cuentas de la Ciudad y un país con una macroeconomía estable. Es por acá”.

Este nuevo informe se relaciona con el anuncio que hizo esta semana la misma calificadora acerca de la suba de la nota de la deuda soberana de Argentina, la cual pasó de Caa1 a B3 para los compromisos en moneda local y extranjera.

En el documento publicado, la agencia calificadora de riesgo destaca que la Ciudad de Buenos Aires es el gobierno local y regional argentino más resiliente debido a sus bajas necesidades de financiamiento y a su manejable exposición a la deuda en moneda extranjera.