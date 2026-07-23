Jorge Macri no descartó un acuerdo entre el PRO y LLA en las elecciones de 2027

El jefe de Gobierno porteño confirmó que continúan las conversaciones con el oficialismo nacional y aseguró que el PRO buscará construir una estrategia común de cara a 2027.
El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, afirmó que el PRO mantiene abierta la posibilidad de alcanzar un acuerdo electoral con La Libertad Avanza (LLA) para las elecciones de 2027, en el cual, su espacio buscará construir una estrategia común con el oficialismo nacional, ante el político de evitar la fragmentación de los sectores no peronistas.
"Tenemos una gran amenaza, que es volver al kirchnerismo", expresó Macri en declaraciones a Radio Rivadavia. A partir de esa definición, planteó que tanto el PRO como La Libertad Avanza deben encontrar mecanismos de entendimiento para competir en los próximos comicios.
El mandatario porteño explicó que el vínculo entre el PRO y el Gobierno nacional atraviesa una etapa de diálogo permanente. En ese sentido, destacó que existen coincidencias en distintos temas de gestión y señaló que la incorporación de Diego Santilli a la Jefatura de Gabinete fortaleció la relación entre ambos espacios.
Además, aseguró que las conversaciones continúan y que el objetivo es avanzar en acuerdos que permitan evitar la dispersión electoral.
Mientras La Libertad Avanza analiza competir con candidatos propios en la mayor parte del país y cerrar alianzas en algunos distritos, la Ciudad de Buenos Aires aparece como uno de los escenarios donde todavía no está definida la estrategia electoral.
En ese contexto, también trascendió la posibilidad de que la legisladora Pilar Ramírez integre una eventual fórmula para la Jefatura de Gobierno como candidata a vicejefa. Sin embargo, las negociaciones continúan y hasta el momento no existe una definición oficial.
Macri también señaló que mantiene "conversaciones frecuentes" con el expresidente Mauricio Macri y afirmó que ambos trabajan "en iniciativas vinculadas con la reforma del Estado, la reducción de impuestos y la desregulación".
Aunque todavía no hay un acuerdo formal entre el PRO y La Libertad Avanza, las declaraciones del jefe de Gobierno reflejan que el diálogo político continúa abierto mientras ambos espacios comienzan a delinear su estrategia para las elecciones presidenciales y locales de 2027.
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