Jorge Macri no descartó un acuerdo entre el PRO y LLA en las elecciones de 2027

Mientras La Libertad Avanza analiza competir con candidatos propios en la mayor parte del país y cerrar alianzas en algunos distritos, la Ciudad de Buenos Aires aparece como uno de los escenarios donde todavía no está definida la estrategia electoral.

En ese contexto, también trascendió la posibilidad de que la legisladora Pilar Ramírez integre una eventual fórmula para la Jefatura de Gobierno como candidata a vicejefa. Sin embargo, las negociaciones continúan y hasta el momento no existe una definición oficial.

Macri también señaló que mantiene "conversaciones frecuentes" con el expresidente Mauricio Macri y afirmó que ambos trabajan "en iniciativas vinculadas con la reforma del Estado, la reducción de impuestos y la desregulación".

Aunque todavía no hay un acuerdo formal entre el PRO y La Libertad Avanza, las declaraciones del jefe de Gobierno reflejan que el diálogo político continúa abierto mientras ambos espacios comienzan a delinear su estrategia para las elecciones presidenciales y locales de 2027.