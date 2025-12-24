Jorge Macri volvió a reclamar por la coparticipación y no descartó ir a la Corte

"Tenemos que lograr con el Presidente y su equipo un acuerdo que nos permita evitar eso (la Corte), entendiendo al Gobierno y la gente, pero hay que respetar los derechos de la Ciudad", dijo Macri en diálogo con Esta Mañana, el programa que se emite por Radio Rivadavia.

En esa línea, continuó: “Podemos acompañar y aceptar formas de pago que le sirvan a la Ciudad, pero en una parte menor y que no se renuncie al derecho genuino de 3 millones de porteños”.

"La Corte va a estar siempre como alternativa, pero tengo que tratar de encontrar una solución que no sea romper lanzas. Voy a tartar de no llegar a un conflicto profundo. Esa opción siempre está", resaltó Jorge Macri.

Para finalizar, se mostró optimista con llegar a acuerdo con el equipo que encabeza el ministro de Economía, Luis Caputo.

"Todavía creo que podemos tratar de llegar a un acuerdo, y la voluntad siempre está. Hablamos dos o tres veces por semana", cerró.

El origen del conflicto entre la Ciudad y la Nación

El conflicto se remonta a la gestión de Alberto Fernández, cuando se recortaron recursos a CABA y se incrementaron las partidas destinadas a la Policía bonaerense.

Luego, la Corte Suprema fijó que la Nación debía transferirle a la Ciudad el 1,55% de los fondos coparticipables, con pagos diarios y automáticos. Hoy, los giros presentan retrasos y se realizan en forma semanal.

La negociación hoy se concentra entre Macri y el ministro de Economía, Luis Caputo. La semana pasada ambos mantuvieron un encuentro que las dos partes calificaron como “institucional” y con “buena predisposición y diálogo”.