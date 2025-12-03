Luis Caputo: "Nos ofrecieron US$ 6.000/7.000 millones, estamos viendo cuánto tomaremos"

Al hablar en un encuentro empresarial organizado por El Cronista, Caputo explicó que el vencimiento ronda los USD 4.300 millones, correspondientes a amortización de capital e intereses de bonos en dólares. El funcionario remarcó que la prioridad es evitar una baja en las reservas y sostuvo que, con este acuerdo y el paquete de leyes enviado al Congreso, espera que el riesgo país comience a descender en las próximas semanas.

El ministro también negó versiones sobre una supuesta negociación por USD 20.000 millones con bancos. Aclaró que esa cifra surgió de conversaciones previas con Estados Unidos y otros países para conformar un fondo internacional, opción que finalmente el Gobierno descartó para avanzar con financiamiento privado.

Caputo señaló que la acumulación de reservas dependerá en gran parte de la cuenta financiera, es decir, del ingreso de inversiones. Además, ratificó que se mantendrá el esquema de bandas cambiarias, debido al bajo volumen del mercado de cambios argentino.

Sobre la posibilidad de comprar dólares, explicó que si la base monetaria crece en línea con el PBI, se podrían adquirir hasta USD 7.000 millones sin necesidad de esterilizar, y aún más si aumenta la demanda de dinero. Sin embargo, advirtió que una emisión sin respaldo de demanda podría generar presiones inflacionarias.

El Gobierno insiste en que el pago de enero será una prueba clave para la estabilidad financiera y para sostener la política de acumulación de reservas sin recurrir a una devaluación ni a un mayor endeudamiento externo directo.