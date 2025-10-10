Juicio por YPF: La jueza Preska reitera pedido de los chats de Caputo y Massa

La magistrada destacó que las objeciones del gobierno argentino, basadas en restricciones constitucionales locales, no justifican la demora. Además, reafirmó que la información requerida incluye chats y correos utilizados para asuntos oficiales, algunos de ellos en dispositivos personales.

Los abogados de los fondos (Levine Lee, King & Spalding, Kellogg Hansen) argumentaron que hay evidencia pública de que Caputo y Massa usaron sus teléfonos para decisiones de Estado, por lo que la entrega de estos mensajes es esencial para el proceso. La jueza enfatizó que no cumplir con la orden podría derivar en sanciones, como medidas de desacato o inferencias adversas contra Argentina.

El Gobierno busca evitar la entrega del 51% de las acciones de YPF como parte de pago de la condena de US$16.000 millones, apoyándose en la soberanía económica y en la protección de activos estatales en el exterior. La defensa presentó ante la Corte de Apelaciones de Nueva York cuatro argumentos: violación de la inmunidad soberana, interpretación errónea del derecho local, inaplicabilidad de la Ley de Inmunidades Soberanas y violación del derecho argentino e internacional.

Los beneficiarios del fallo, principalmente el fondo Burford, deben presentar un escrito para responder la presentación argentina el 14 de noviembre.

Para el 12 de diciembre se prevé la argumentación final de la parte argentina. Si bien los magistrados a cargo de la apelación aceptaron por pedido de las partes que el juicio sea rápido, no se esperan novedades en la causa hasta 2026.