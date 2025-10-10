Bessent revela que EEUU ayuda a Milei para "sacar a China de Argentina"

"Sacamos mucho provecho de eso, Argentina es un faro en América Latina, el presidente [Javier] Milei está haciendo las cosas correctas. Está tratando de romper 100 años de un mal ciclo en Argentina. También es un gran aliado de EE.UU., vendrá al Despacho Oval el próximo martes y está comprometido en sacar a China de Argentina", afirmó el funcionario durante una entrevista con Fox News.

En esa conversación, también acusó a China de "politizar" el mercado de la soja para mantener a los agricultores estadounidenses como "rehenes", ya que aseguró que son los más afectados por las políticas comerciales del país asiático.

Embed Scott Bessent:



"Nos beneficiamos mucho de esto para sacar a China de Argentina"



"Nuestros productores de soja están de rehenes. China tendrá que comprarnos a nosotros"



"Argentina tiene mucho uranio y tierras raras"



Milei nos liquidó para ganar las Elecciones pic.twitter.com/0p7rUodllv — Arrepentidos de Milei (@ArrepentidosLLA) October 10, 2025

Bessent insistió en que el acuerdo con Milei es beneficioso para EE.UU. porque China impuso más controles de exportación de "tierras raras" (elementos químicos fundamentales para la industria tecnológica) y Argentina es un país rico en estos recursos, así como en reservas de uranio.

De hecho, anticipó que hay empresas privadas estadounidenses comprometidas a ser "buenos socios" con Argentina en el mercado de minerales.

Críticas

Bessent negó que EEUU vaya a transferir dinero a Argentina, tras asegurar que "solo" se trata de un 'swap' (línea de crédito) por 20.000 millones de dólares.

Del mismo modo, el alto vocero del Tesoro admitió que la Administración del presidente de EEUU, Donald Trump, quiere apoyar económicamente a Milei con la intención de que el partido oficialista argentino, La Libertad Avanza (LLA), gane las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre.

Las declaraciones de Bessent intentan contrarrestar las fuertes críticas que ha sufrido Trump por ofrecer ayuda financiera a Milei, en medio de la crisis que enfrenta en EEUU por el cierre del Gobierno que mantiene congelada la aplicación del presupuesto desde el pasado 1 de octubre.

Por ejemplo, el premio Nobel de Economía 2008, Paul Krugman, advirtió que la insistencia de Bessent en auxiliar a Milei se debe a su supuesto interés personal en ayudar a sus amigos y excolegas inversores, que manejan bonos de la deuda argentina.

"Los contribuyentes están enganchados por miles de millones más para rescatar a los amigos de fondos de cobertura de Bessent en un intento inútil de salvar al Elon Musk del Sur", afirmó.