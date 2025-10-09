VIDEO: la escandalosa pelea entre Lilia Lemoine y Marcela Pagano en Diputados

Todo ocurrió en plena sesión de la Cámara Baja, cuando ambas legisladoras se vieron envueltas en un intercambio de insultos y agresiones.

En las imágenes, difundidas por la diputada Lilia Lemoine, se observa cuando llega al recinto de su excompañera de bancada Marcela Pagano.

Desde agosto pasado, Pagano forma parte del bloque Coherencia, que se separó de la bancada oficialista por críticas al presidente de la Cámara, Martín Menem, que también pertenece al partido liderado por el presidente Javier Milei.

El registro hecho por la propia Lemoine comienza cuando se acerca grabando con su teléfono al puesto de Pagano, quien estaba sentada junto a la diputada Lourdes Arrieta, otra de las diputadas que se separó de LLA.

Allí, Lemoine le dice que nunca la había visto "tan atornillada a la silla, trabajando para el kirchnerismo".

Embed | #NOTICIA | RECINTO |



Escándalo en Diputados: Lemoine acusa a Pagano de agresión. pic.twitter.com/10m8bsUqeT — Nicolás (@NicoWhite81) October 9, 2025

Ante esa frase, Pagano le muestra un afiche donde se lee "Narcotráfico nunca más" y le pregunta que cómo le fue con el narco Federico 'Fred' Machado, vinculado al congresista oficialista José Luis Espert, quien retiró su candidatura a primer diputado nacional por la provincia de Buenos Aires del 26 de octubre en medio de un escándalo.

A partir de ese momento, el intercambio sube de tono y Pagano comienza a pegarle con el afiche al teléfono con que grababa Lemoine y a decirle "chorra", "ñoqui", "parásito del Estado". Arrieta, por su parte, dice: "Te reís, pero vas a tener que rendir cuentas ante la Justicia y ante Dios".

Todo recrudece cuando la diputada del bloque Coherencia empieza a golpear el teléfono de Lemoine con los documentos que tiene en su banca. "¿Me estás pegando?", pregunta la parlamentaria de LLA, a lo que Pagano le responde: "Dale, narco, denunciame".

Cuando Lemoine forcejea para quitarle el afiche a Pagano, ésta le golpea y retira la mano del cartel por la fuerza mientras grita: "¡Soltáme, soltáme!".

image

La intervención de Cecilia Moreau

En medio del enfrentamiento, la diputada Cecilia Moureau -que presidía la sesión- dijo por el micrófono: "A las diputadas Lemoine y Pagano, dejen de pelearse en el recinto. Les pido un poco de respeto".

Minutos más tarde del altercado, Lemoine dijo: "Quiero pedir una sanción, de acuerdo al reglamento, porque la diputada Pagano me golpeó y quedó grabado".