El Gobierno evalúa suspender el desfile militar del 9 de Julio por restricciones presupuestarias

El antecedente más cercano refuerza esa posibilidad. En 2025, la administración de Javier Milei suspendió el desfile del 9 de Julio con el argumento de reducir el gasto público, luego de haber recuperado la celebración un año antes como una muestra de respaldo institucional a las Fuerzas Armadas.

El último desfile se realizó en 2024 sobre la avenida Del Libertador, en la Ciudad de Buenos Aires. El acto contó con la presencia del presidente Milei y de la vicepresidenta Victoria Villarruel, y reunió a miles de efectivos junto con tanques, helicópteros, aviones y vehículos militares provenientes de diferentes regiones del país.

De acuerdo con datos oficiales, aquel operativo demandó una inversión superior a los 720 millones de pesos. Distintas estimaciones sostienen que, actualizada por inflación, una organización similar podría superar actualmente los 1.000 millones de pesos, una cifra difícil de compatibilizar con la política de ajuste fiscal impulsada por el Ejecutivo.

La discusión se da en paralelo con un recorte de aproximadamente 49.000 millones de pesos dispuesto sobre distintas partidas del área de Defensa. La reducción alcanzó programas de alistamiento, logística, equipamiento e infraestructura, además de proyectos vinculados con la modernización de las tres Fuerzas Armadas.

Entre las iniciativas afectadas figuran programas de incorporación de equipamiento militar, operaciones logísticas y partidas destinadas a combustible y mantenimiento. Especialistas del sector advierten que estas reducciones limitan la capacidad operativa de las fuerzas y profundizan un proceso de restricción presupuestaria que se arrastra desde hace varios años.

Al mismo tiempo, dentro del Gobierno se busca concentrar recursos en proyectos considerados estratégicos, como la incorporación de los aviones de combate F-16 adquiridos a Dinamarca. El plan contempla la llegada escalonada de 24 aeronaves hasta 2028 para recuperar capacidades perdidas por la Fuerza Aérea.

Mientras tanto, la agenda oficial para el 9 de Julio se orientaría hacia una ceremonia institucional más acotada. Según trascendió, Javier Milei podría encabezar los actos centrales en Tucumán, replicando el esquema adoptado el año pasado. Aunque no existe una decisión formal comunicada por la Casa Rosada, en las Fuerzas Armadas consideran que, sin órdenes de alistamiento ni financiamiento específico, el tradicional desfile militar difícilmente se concrete este año.