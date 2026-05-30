Súper RIGI: el debate ya tiene fecha de inicio en la Cámara de Diputados

Fuentes parlamentarias señalaron que la intención del Gobierno es acelerar el tratamiento para intentar llevar la iniciativa al recinto a mediados de junio. La estrategia es aprovechar una eventual sesión convocada para tratar el acuerdo de conciliación con holdouts, cuyo plazo límite vence el 30 de junio.

El proyecto se presenta como una versión más específica del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) aprobado dentro de la Ley Bases. A diferencia del esquema vigente, estará orientado exclusivamente a actividades consideradas nuevas para el país y con capacidad de generar transformaciones significativas en la estructura productiva.

La propuesta establece un piso mínimo de inversión de 1.000 millones de dólares y exige que al menos el 20% de ese monto sea ejecutado durante los primeros dos años. Además, los emprendimientos deberán canalizarse mediante Vehículos de Proyecto Único (VPU), creados específicamente para cada inversión.

Entre los beneficios previstos figura una alícuota reducida del 15% en el Impuesto a las Ganancias, amortización acelerada de inversiones, deducción de quebrantos sin límite temporal y una tasa del 3,5% sobre dividendos distribuidos después de cuatro años. También contempla exenciones en derechos de importación y exportación y mecanismos de crédito fiscal para el IVA.

En materia cambiaria, la iniciativa habilita una mayor disponibilidad de divisas provenientes de exportaciones y elimina la obligación de liquidar determinados ingresos vinculados al financiamiento o aportes de capital. A su vez, garantiza estabilidad tributaria, aduanera, previsional y cambiaria durante 30 años para los proyectos adheridos.

El texto incorpora además incentivos laborales, entre ellos una alícuota única del 10% para contribuciones patronales correspondientes a los nuevos puestos de trabajo generados por las inversiones alcanzadas por el régimen.

Otro de los puntos centrales es la necesidad de adhesión de las provincias, la Ciudad de Buenos Aires y eventualmente los municipios. El Gobierno sostiene que el éxito del programa dependerá de la coordinación entre las distintas jurisdicciones para ofrecer estabilidad regulatoria y condiciones tributarias competitivas.

El Súper RIGI forma parte del paquete legislativo anunciado recientemente por la Casa Rosada junto con los proyectos de regulación del lobby, cambios en el etiquetado frontal de alimentos y medidas contra la ludopatía. Con el inicio del debate en comisiones ya confirmado, el oficialismo pondrá en marcha una de las iniciativas económicas más relevantes de su agenda para este año.