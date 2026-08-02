Kicillof acusó a Milei de extorsionar a las provincias

El método es la extorsión

"El método elegido es la extorsión. Consiste en utilizar la distribución de recursos públicos como moneda de cambio para obtener apoyo legislativo. Es un mecanismo tan sencillo como perverso: te devuelvo (o te presto) una parte de los fondos que antes te quité, pero solo si votás las leyes que necesito", sostuvo.

Al referirse específicamente a las conversaciones para suspender las PASO, Kicillof afirmó que el Gobierno ofrece adelantos de coparticipación y préstamos a las provincias utilizando recursos que previamente les había retirado. "Les presta a las provincias el dinero que antes les birló", cuestionó.

Pérdida de las provincias

El mandatario provincial también realizó un duro diagnóstico de la situación económica y aseguró que, desde la llegada de Milei al poder, las provincias acumularon una pérdida superior a los 47 billones de pesos a valores constantes. Según explicó, esa cifra equivale a cuatro puntos del Producto Bruto Interno y representa una reducción real del 13,4% de los recursos provinciales, producto de la caída de la coparticipación federal, la menor recaudación propia y la interrupción de las transferencias nacionales no automáticas.

En esa línea, vinculó directamente el superávit fiscal exhibido por el Gobierno nacional con el ajuste aplicado sobre las administraciones provinciales.

"El superávit acumulado por el Gobierno nacional desde que asumió Milei es casi idéntico en magnitud a los recursos que perdieron las provincias. Algo huele mal en ese supuesto equilibrio que nos vende un Gobierno desertor y amigo de lo ajeno", afirmó.

Cierre de empresas

Kicillof también cuestionó el impacto del programa económico sobre la actividad productiva. Según su análisis, durante los primeros 30 meses de gestión se destruyeron más de 300.000 puestos de trabajo y cerraron 26.000 empresas.

Además, aseguró que el modelo económico beneficia únicamente a sectores como la minería, el petróleo, el agro concentrado y la intermediación financiera, mientras que el resto de la economía muestra fuertes retrocesos. En ese sentido, sostuvo que la industria acumula una caída del 12%, el comercio del 5% y la construcción del 15%.

El gobernador también advirtió sobre el deterioro de la situación social y señaló que el incremento del endeudamiento de las familias elevó la morosidad a niveles que, según afirmó, superan incluso los registrados durante la crisis de 2001.

En el tramo final de su columna, Kicillof repasó las reuniones que mantuvo en las últimas semanas con empresarios, sindicatos y autoridades provinciales durante sus visitas a Tierra del Fuego, Córdoba y Corrientes. Allí, aseguró haber recogido fuertes preocupaciones por la apertura de las importaciones y la paralización de la obra pública nacional.

Frente a ese escenario, convocó a construir una alternativa política con una mirada federal y sostuvo que "ninguna provincia puede desarrollarse sola en un país que se desintegra". Asimismo, advirtió que una eventual continuidad del actual modelo económico durante otro mandato presidencial "causaría daños irreparables" para las provincias y para el conjunto del país.