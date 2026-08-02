Kicillof acusó a Milei de extorsionar a las provincias

Axel Kicillof sostuvo que la Casa Rosada utiliza la distribución de recursos para condicionar el apoyo de las provincias en el Congreso.
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, lanzó una dura ofensiva contra el presidente Javier Milei al acusarlo de utilizar la situación financiera de las provincias como una herramienta de presión política para obtener respaldo legislativo, avanzar con la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y fortalecer su proyecto de reelección.
Las declaraciones fueron realizadas en una columna de opinión publicada en el diario La Voz del Interior de Córdoba, donde el mandatario bonaerense cuestionó con dureza el rumbo económico del Gobierno nacional y sostuvo que el principal objetivo de la administración libertaria no es la gestión sino la continuidad en el poder.
"Para Milei, gobernar es exclusivamente lograr su propia reelección", afirmó Kicillof al analizar el escenario político y económico a dos años y medio del inicio de la gestión nacional.
En ese marco, el gobernador denunció que el Ejecutivo nacional utiliza la distribución de fondos públicos para negociar el apoyo de los gobernadores y legisladores a distintas iniciativas impulsadas por la Casa Rosada.
"El método elegido es la extorsión. Consiste en utilizar la distribución de recursos públicos como moneda de cambio para obtener apoyo legislativo. Es un mecanismo tan sencillo como perverso: te devuelvo (o te presto) una parte de los fondos que antes te quité, pero solo si votás las leyes que necesito", sostuvo.
Al referirse específicamente a las conversaciones para suspender las PASO, Kicillof afirmó que el Gobierno ofrece adelantos de coparticipación y préstamos a las provincias utilizando recursos que previamente les había retirado. "Les presta a las provincias el dinero que antes les birló", cuestionó.
El mandatario provincial también realizó un duro diagnóstico de la situación económica y aseguró que, desde la llegada de Milei al poder, las provincias acumularon una pérdida superior a los 47 billones de pesos a valores constantes. Según explicó, esa cifra equivale a cuatro puntos del Producto Bruto Interno y representa una reducción real del 13,4% de los recursos provinciales, producto de la caída de la coparticipación federal, la menor recaudación propia y la interrupción de las transferencias nacionales no automáticas.
En esa línea, vinculó directamente el superávit fiscal exhibido por el Gobierno nacional con el ajuste aplicado sobre las administraciones provinciales.
"El superávit acumulado por el Gobierno nacional desde que asumió Milei es casi idéntico en magnitud a los recursos que perdieron las provincias. Algo huele mal en ese supuesto equilibrio que nos vende un Gobierno desertor y amigo de lo ajeno", afirmó.
Kicillof también cuestionó el impacto del programa económico sobre la actividad productiva. Según su análisis, durante los primeros 30 meses de gestión se destruyeron más de 300.000 puestos de trabajo y cerraron 26.000 empresas.
Además, aseguró que el modelo económico beneficia únicamente a sectores como la minería, el petróleo, el agro concentrado y la intermediación financiera, mientras que el resto de la economía muestra fuertes retrocesos. En ese sentido, sostuvo que la industria acumula una caída del 12%, el comercio del 5% y la construcción del 15%.
El gobernador también advirtió sobre el deterioro de la situación social y señaló que el incremento del endeudamiento de las familias elevó la morosidad a niveles que, según afirmó, superan incluso los registrados durante la crisis de 2001.
En el tramo final de su columna, Kicillof repasó las reuniones que mantuvo en las últimas semanas con empresarios, sindicatos y autoridades provinciales durante sus visitas a Tierra del Fuego, Córdoba y Corrientes. Allí, aseguró haber recogido fuertes preocupaciones por la apertura de las importaciones y la paralización de la obra pública nacional.
Frente a ese escenario, convocó a construir una alternativa política con una mirada federal y sostuvo que "ninguna provincia puede desarrollarse sola en un país que se desintegra". Asimismo, advirtió que una eventual continuidad del actual modelo económico durante otro mandato presidencial "causaría daños irreparables" para las provincias y para el conjunto del país.
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