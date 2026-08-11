Carrió pidió apartar a un juez que debe definir qué tribunal investigará a la AFA

El antecedente inmediato se produjo el 14 de julio, cuando Barroetaveña hizo lugar a una queja y habilitó la revisión del recurso. Ahora, Carrió busca que su eventual intervención sea analizada antes de que la Cámara se pronuncie sobre el fondo del planteo.

En su escrito, la dirigente solicitó “la excusación, o en su defecto se corra traslado al Sr. Fiscal a los efectos de evaluar la recusación con causa” y pidió su apartamiento “en resguardo de la garantía constitucional y convencional de ser juzgado por un tribunal independiente e imparcial”.

Carrió aclaró que su presentación no atribuye una parcialidad personal al magistrado. Según sostuvo, el planteo se basa en circunstancias objetivas y verificables que, consideradas en conjunto, podrían generar una duda razonable sobre la apariencia de imparcialidad.

El antecedente que vincula al juez con la AFA

El punto central de la presentación aparece en los antecedentes institucionales de Barroetaveña dentro de la Asociación del Fútbol Argentino. Según documentos de la propia AFA citados en el escrito, el magistrado integró el Tribunal de Ética de la entidad desde diciembre de 2021 hasta fines de diciembre de 2025. Primero ocupó el cargo de vicepresidente y, posteriormente, fue presidente del organismo.

En octubre de 2024 fue elegido presidente del Tribunal de Ética durante una Asamblea Ordinaria presidida por Claudio Tapia. Allí, según el planteo, recibió la aprobación unánime de los 44 integrantes.

Claudio “Chiqui” Tapia, titular de la AFA, aparece mencionado en la causa que investiga la mansión de Pilar.

Además, durante su gestión participó en el expediente interno denominado “Claudio Tapia s/PEP”, relacionado con la condición de persona expuesta políticamente del presidente de la AFA. El tribunal que presidía Barroetaveña adoptó entonces una decisión favorable a la posición sostenida por Tapia.

Barroetaveña renunció a la presidencia del Tribunal de Ética de la AFA a fines de diciembre de 2025, y siete meses después, en julio de 2026, intervino en la causa judicial al habilitar la revisión del recurso sobre la competencia.

La discusión ahora se centra en determinar si la investigación debe continuar ante la Justicia federal con asiento en Campana o ante el fuero Nacional en lo Penal Económico. Según el material de la causa, Casación había definido previamente que la cuestión debía ser analizada en el fuero penal económico.

La audiencia está prevista para este miércoles y después de esa instancia, los jueces tendrán cinco días hábiles para votar.