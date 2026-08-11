Carrió pidió apartar a un juez que debe definir qué tribunal investigará a la AFA

La dirigente cuestionó la intervención de Diego Barroetaveña en la causa por la mansión de Pilar por haber trabajado para el organismo del fútbol argentino
La ex diputada y líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, pidió que el juez de la Cámara Federal de Casación Penal Diego Barroetaveña se aparte de la causa que debe definir qué tribunal continuará con la investigación vinculada a una mansión de Pilar. atribuida a dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
El planteo fue presentado este martes, un día antes de una audiencia clave en la que la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal deberá analizar la cuestión de competencia. Carrió argumentó que existen circunstancias vinculadas con el pasado reciente del magistrado dentro de la AFA que, según su presentación, podrían generar dudas sobre la apariencia de imparcialidad, informaron fuentes judiciales.
La causa investiga, entre otros aspectos, la adquisición y titularidad de bienes vinculados a Real Central S.R.L. y la situación patrimonial de Luciano Nicolás Pantano y Ana Lucía Conte. En el expediente también aparecen mencionados los dirigentes de la AFA Claudio Tapia y Pablo Toviggino.
La audiencia fue fijada para este miércoles 12 de agosto. Barroetaveña y el juez Mariano Borinsky integran la sala que deberá intervenir en la discusión sobre la competencia.
El antecedente inmediato se produjo el 14 de julio, cuando Barroetaveña hizo lugar a una queja y habilitó la revisión del recurso. Ahora, Carrió busca que su eventual intervención sea analizada antes de que la Cámara se pronuncie sobre el fondo del planteo.
En su escrito, la dirigente solicitó “la excusación, o en su defecto se corra traslado al Sr. Fiscal a los efectos de evaluar la recusación con causa” y pidió su apartamiento “en resguardo de la garantía constitucional y convencional de ser juzgado por un tribunal independiente e imparcial”.
Carrió aclaró que su presentación no atribuye una parcialidad personal al magistrado. Según sostuvo, el planteo se basa en circunstancias objetivas y verificables que, consideradas en conjunto, podrían generar una duda razonable sobre la apariencia de imparcialidad.
El punto central de la presentación aparece en los antecedentes institucionales de Barroetaveña dentro de la Asociación del Fútbol Argentino. Según documentos de la propia AFA citados en el escrito, el magistrado integró el Tribunal de Ética de la entidad desde diciembre de 2021 hasta fines de diciembre de 2025. Primero ocupó el cargo de vicepresidente y, posteriormente, fue presidente del organismo.
En octubre de 2024 fue elegido presidente del Tribunal de Ética durante una Asamblea Ordinaria presidida por Claudio Tapia. Allí, según el planteo, recibió la aprobación unánime de los 44 integrantes.
Además, durante su gestión participó en el expediente interno denominado “Claudio Tapia s/PEP”, relacionado con la condición de persona expuesta políticamente del presidente de la AFA. El tribunal que presidía Barroetaveña adoptó entonces una decisión favorable a la posición sostenida por Tapia.
Barroetaveña renunció a la presidencia del Tribunal de Ética de la AFA a fines de diciembre de 2025, y siete meses después, en julio de 2026, intervino en la causa judicial al habilitar la revisión del recurso sobre la competencia.
La discusión ahora se centra en determinar si la investigación debe continuar ante la Justicia federal con asiento en Campana o ante el fuero Nacional en lo Penal Económico. Según el material de la causa, Casación había definido previamente que la cuestión debía ser analizada en el fuero penal económico.
La audiencia está prevista para este miércoles y después de esa instancia, los jueces tendrán cinco días hábiles para votar.
comentar