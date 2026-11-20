Kicillof advirtió que, en ese contexto, existe una disputa por el control de recursos estratégicos, energéticos, tierras raras y minerales utilizados en las nuevas tecnologías. También señaló que está en discusión dónde se instalará la industria y en qué países se desarrollarán las actividades productivas y los empleos mejor remunerados y más sofisticados.

El gobernador sostuvo que los recursos naturales, la industria y el conocimiento científico serán factores centrales en el escenario económico que se aproxima. En ese sentido, consideró que Argentina cuenta con esos tres elementos y que su aprovechamiento será determinante para el futuro del país.

Al referirse a las capacidades nacionales, destacó la disponibilidad de recursos naturales, el desarrollo científico y tecnológico y la trayectoria de la industria local. También mencionó la formación de empresarios y trabajadores, además de la presencia de parques industriales.

“Estamos ventajosamente posicionados ante el mundo que se viene”, aseguró. Sin embargo, advirtió que esa situación plantea una discusión sobre el destino de los recursos y las capacidades del país.

“La pregunta es: ¿los recursos de los argentinos, la industria de los argentinos, la ciencia y las capacidades de los argentinos, de quién son? ¿A quién van a servir?”, concluyó Kicillof.