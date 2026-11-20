Durante un acto en Punta Indio, el gobernador bonaerense defendió la industria, la educación pública y los recursos del país frente a las imposiciones extranjeras.
El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, encabezó este viernes un acto por el Día de la Soberanía Nacional en Punta Indio cuestionó a quienes, según planteó, ponen en riesgo la autonomía del país, y en ese marco apuntó contra el Gobierno nacional al asegurar que; "están poniendo en riesgo nuestra soberanía que los argentinos no somos empanadas. Y los que se sientan empanadas, que se vayan a servirle a otros países”
Kicillof sostuvo que la soberanía se defiende con políticas concretas y no solamente con declaraciones, y eso implica “cuidar la industria, la educación pública, los recursos y el trabajo nacional” y, sobre todo, “no arrodillarse ante las imposiciones extranjeras”. También aseguró que su gestión defiende esos intereses en la provincia de Buenos Aires.
El mandatario bonaerense afirmó que la mejor manera de homenajear a quienes dieron su vida por el país es construir una Argentina “federal, industrial, inclusiva y profundamente soberana”. Luego vinculó esa discusión con los cambios en el escenario internacional y la reconfiguración de la economía mundial.
En ese marco, hizo referencia a la reunión trilateral de los presidentes de Rusia, Estados Unidos y China, realizada el jueves en Shenzhen, al margen de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). “Estamos en tránsito, estamos atravesando una transición y se está reconfigurando la economía mundial”, planteó.
Kicillof advirtió que, en ese contexto, existe una disputa por el control de recursos estratégicos, energéticos, tierras raras y minerales utilizados en las nuevas tecnologías. También señaló que está en discusión dónde se instalará la industria y en qué países se desarrollarán las actividades productivas y los empleos mejor remunerados y más sofisticados.
El gobernador sostuvo que los recursos naturales, la industria y el conocimiento científico serán factores centrales en el escenario económico que se aproxima. En ese sentido, consideró que Argentina cuenta con esos tres elementos y que su aprovechamiento será determinante para el futuro del país.
Al referirse a las capacidades nacionales, destacó la disponibilidad de recursos naturales, el desarrollo científico y tecnológico y la trayectoria de la industria local. También mencionó la formación de empresarios y trabajadores, además de la presencia de parques industriales.
“Estamos ventajosamente posicionados ante el mundo que se viene”, aseguró. Sin embargo, advirtió que esa situación plantea una discusión sobre el destino de los recursos y las capacidades del país.
“La pregunta es: ¿los recursos de los argentinos, la industria de los argentinos, la ciencia y las capacidades de los argentinos, de quién son? ¿A quién van a servir?”, concluyó Kicillof.
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