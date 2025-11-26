Kicillof recorrió los avances de obra de una nueva escuela secundaria en Lomas de Zamora

En ese marco, el gobernador afirmó: “En este barrio estamos haciendo todo lo que para Javier Milei sería un sacrilegio: impulsamos la obra pública para construir una escuela que les va a brindar mejores oportunidades a los pibes y las pibas de Lomas de Zamora”. “Aquí se demuestra que es falso que nuestro pueblo pida menos Estado: este polo educativo es la respuesta a una comunidad que lucha por sus derechos”, agregó.

“Lo que estamos discutiendo no son teorías económicas, sino hechos concretos de la realidad: el Gobierno nacional tiene 80 obras de escuelas paralizadas en nuestra provincia”, sostuvo Kicillof y añadió: “Nosotros no gobernamos bajo esa lógica austríaca y libertaria: trabajamos para que aquí no haya un terreno baldío, sino una institución pública bonaerense que les permita a las familias del barrio soñar con un futuro mejor”.

Con una inversión de $2.060 millones, el edificio contará con tres plantas en las que se distribuirán seis aulas, laboratorio, SUM, dependencias administrativas y patio. El polo educativo, donde actualmente funciona el Jardín de Infantes N°952 inaugurado en 2023, viene a dar respuesta a una demanda histórica de los vecinos que no contaban con oferta educativa pública en la zona.

Por su parte, Sileoni remarcó: “Para mí ha sido un honor acompañar a este Gobierno provincial que inauguró 292 edificios escolares, creó 1.330 nuevas aulas y equipó otras 8.000: con trabajo, compromiso y obra pública estamos construyendo una nueva esperanza”. “No vamos a permitir que el Gobierno nacional destruya los lazos de la comunidad. En la Provincia hay otra manera de entender al Estado: es estando presente para mejorar la vida de los y las bonaerenses”, concluyó.

“El jardín de infantes ya es una realidad y ahora estamos avanzando con una nueva escuela secundaria en este polo educativo: es nuestro compromiso defender la escuela pública y generar más oportunidades para que todos los pibes y pibas de Lomas de Zamora puedan estudiar en las mejores condiciones”, subrayó Otermín.

Por último, Kicillof sostuvo: “Nunca vamos a cambiar nuestras prioridades: en la provincia de Buenos Aires, el Estado es el instrumento de un pueblo que necesita más y mejor educación, salud, seguridad y trabajo”.

Estuvieron presentes también el ministro de Gobierno, Carlos Bianco; el senador Adrián Santarelli; y el subsecretario de Infraestructura Escolar, Ariel Lambezat.