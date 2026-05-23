Kicillof alertó que la quita de la Zona Fría podría duplicar las tarifas de gas

El régimen de Zona Fría contempla descuentos en las tarifas de gas para regiones con bajas temperaturas y alcanza actualmente a millones de usuarios residenciales en distintas provincias. El esquema fue ampliado en 2021 para incorporar a más distritos bonaerenses y otras zonas del país.

23-05-26 TORNQUIST - Entrega de viviendas LATA (HD)

Desde el gobierno bonaerense señalaron que la eventual eliminación del beneficio impactaría de manera directa en el costo de las facturas residenciales y podría duplicar los montos que pagan numerosos hogares durante los meses de mayor consumo.

El planteo de Kicillof se suma a las críticas de distintos sectores políticos y sociales que cuestionan el ajuste sobre los subsidios energéticos. Mientras tanto, la discusión sobre la continuidad del régimen de Zona Fría quedó ahora en manos del Senado, donde deberá definirse el futuro del esquema tarifario.