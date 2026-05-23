Kicillof alertó que la quita de la Zona Fría podría duplicar las tarifas de gas

El gobernador bonaerense cuestionó el avance del proyecto impulsado por el Gobierno nacional y aseguró que más de un millón de hogares perderían el beneficio tarifario en la provincia.
El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, advirtió que la eliminación del régimen de subsidios por Zona Fría provocaría fuertes aumentos en las tarifas de gas y afectaría a más de tres millones de hogares en todo el país. Durante una recorrida por Tornquist, reclamó al Senado que frene la iniciativa impulsada por el Gobierno nacional.
Según sostuvo el mandatario provincial, en la provincia de Buenos Aires más de un millón de hogares perderían la tarifa diferencial vinculada al consumo de gas si el proyecto obtiene aprobación definitiva. “Estamos ante una situación muy complicada porque el gobierno de Milei quiere quitar en la zona fría de la provincia de Buenos Aires y de todo el país a más de 3 millones de hogares una tarifa especial que está vinculada justamente a las condiciones climáticas”, afirmó.
Kicillof realizó las declaraciones desde Tornquist, donde remarcó las bajas temperaturas registradas en gran parte del territorio bonaerense. “Son las 9 de la mañana, estamos en Tornquist, provincia de Buenos Aires, y está haciendo 4 grados en fin de mayo y así en buena parte del territorio y así marcan las estadísticas”, expresó.
El régimen de Zona Fría contempla descuentos en las tarifas de gas para regiones con bajas temperaturas y alcanza actualmente a millones de usuarios residenciales en distintas provincias. El esquema fue ampliado en 2021 para incorporar a más distritos bonaerenses y otras zonas del país.
Desde el gobierno bonaerense señalaron que la eventual eliminación del beneficio impactaría de manera directa en el costo de las facturas residenciales y podría duplicar los montos que pagan numerosos hogares durante los meses de mayor consumo.
El planteo de Kicillof se suma a las críticas de distintos sectores políticos y sociales que cuestionan el ajuste sobre los subsidios energéticos. Mientras tanto, la discusión sobre la continuidad del régimen de Zona Fría quedó ahora en manos del Senado, donde deberá definirse el futuro del esquema tarifario.
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