Kicillof pidió a los vecinos de Moreno que no se acerquen al acto de Milei

El mandatario les pidió además a los vecinos de la zona que no se acerquen al acto. " Hay miles de razones para querer expresar enojo a un presidente que no hizo nada por Moreno. Pero el verdadero modo de expresar ese enojo no es con gritos ni con piedras: es con votos el domingo “, planteó.

En declaraciones al sitio El Destape, el gobernador reflexionó sobre los recientes problemas de seguridad en los actos libertarios y la reacción del Gobierno. "No vaya a ser cosa, porque ya van dos eventos que dijeron magnicidio, intento de magnicidio, que quieran utilizar esto electoralmente. También lo aviso", anticipó Kicillof.

El mandatario criticó la custodia presidencial y la planificación de los eventos. "Viene fallando mal la seguridad del presidente, fallando mal. No están cuidando al presidente y a los hechos me remito", aseguró, y señaló la falta de coordinación entre las fuerzas federales que comanda Patricia Bullrich y la Casa Militar.

Defensa la acción de la seguridad bonaerense

Kicillof defendió el accionar de su gobierno y recordó que la Policía bonaerense fue clave para evacuar a Milei en Lomas de Zamora y que su ministro de Seguridad, Javier Alonso, envió un informe detallado a la Nación advirtiendo sobre las "vulnerabilidades" y los "graves riesgos" que presentaba el lugar elegido en Moreno.

En ese marco, Kicillof ironizó sobre las propias denuncias del oficialismo. "Un gobierno que reconoce que no puede impedir que entren infiltrados extranjeros a la Casa de Gobierno... y uno tiene una responsabilidad porque mañana llega a pasar algo con el presidente y van a decir 'fue en la provincia'", manifestó, y alertó que la elección de lugares conflictivos para los actos "pareciera a propósito".