Ledesma adhirió a esa postura al considerar que los argumentos expuestos planteaban una cuestión federal suficiente para abrir la instancia. Yacobucci, en cambio, votó en disidencia y se pronunció por declarar inadmisible el recurso de queja, con costas.

Además de conceder el recurso, Casación ordenó recaratular el expediente como recurso de casación, emplazar a las partes y solicitar el pase digital del legajo a la cámara de origen. De esta manera, quedó habilitado el trámite para analizar los planteos de los dos ciudadanos bielorrusos.

En otro expediente vinculado con la causa $LIBRA, el tribunal también permitió revisar la exclusión de Juan Patricio Marchetto, Alan Vega, Matías Alejandro Paris, Braian Emanuel Quintero y Martín Romeo. Los cinco inversores habían sido admitidos inicialmente como querellantes, pero luego fueron apartados por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi.

La exclusión se produjo después de que Martínez de Giorgi hiciera lugar a un planteo presentado por Mauricio Novelli, el lobista señalado como una de las figuras centrales del lanzamiento de la criptomoneda. A partir de esa decisión, los cinco damnificados perdieron su participación como querellantes en el expediente.

Los inversores buscan recuperar esa condición para intervenir en la causa y cuestionar las decisiones judiciales que dispusieron los sobreseimientos de los 11 imputados. Entre ellos se encuentran Javier Milei y Karina Milei, por lo que una eventual reincorporación les permitiría presentar apelaciones para evitar el cierre de la investigación.