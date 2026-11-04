Milei arribó a Madrid para la Cumbre Iberoamericana en medio de su feroz pelea con Sánchez

Se trata de la octava visita de Milei a España desde que asumió la Presidencia y estará marcada por un nuevo capítulo de la disputa entre ambos mandatarios. Si bien compartirán distintas actividades oficiales durante el encuentro internacional, por el momento no está prevista una reunión bilateral.

La tensión volvió a quedar expuesta el lunes, cuando Sánchez lanzó un mensaje que fue interpretado como una referencia directa al Gobierno argentino. Durante una exposición en el Palacio de Congresos de Cataluña, el mandatario socialista afirmó: "España se gobierna desde aquí, no desde Washington, Tel Aviv, Moscú o Buenos Aires".

La declaración se produjo en medio de sus cuestionamientos a la ultraderecha internacional y también tuvo un componente electoral, de cara a los comicios del 29 de noviembre. En ese contexto, Sánchez sostuvo que para esos sectores políticos "el conflicto o la confrontación no es solo un medio para alcanzar el poder, es un fin en sí mismo" y advirtió sobre una supuesta "internacional ultraderechista" que busca debilitar Europa desde dentro.

Milei, por su parte, también apuntó en reiteradas oportunidades contra la administración del Partido Socialista y, especialmente, contra Sánchez, a quien le dedicó fuertes críticas durante sus anteriores visitas a territorio español. En su último paso por el país llegó incluso a calificar de "dictador" al jefe del Ejecutivo.

Con este escenario, la cumbre se convertirá en una nueva oportunidad para que ambos dirigentes coincidan en un mismo ámbito institucional. La agenda contempla la fotografía oficial, la ceremonia inaugural y los plenarios temáticos, por lo que deberán compartir distintos momentos del encuentro, aunque sin una instancia bilateral programada. Desde el entorno presidencial argentino anticipan que podría producirse otro cruce verbal.

Para esta gira, Milei viaja acompañado por Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, y el canciller Pablo Quirno. Además de participar del foro iberoamericano, que tendrá entre sus principales ejes la cooperación económica, el desarrollo sostenible y los desafíos de la inteligencia artificial, la delegación argentina buscará reforzar la inserción internacional del Gobierno en Europa.