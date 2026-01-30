Estados Unidos busca enviar deportados a Argentina y ya hay conversaciones avanzadas

Según publicó el medio estadounidense este viernes, las negociaciones se desarrollan en paralelo al amplio y agresivo operativo de deportaciones que puso en marcha el gobierno de Donald Trump, que incluye el despliegue de agentes migratorios en distintas ciudades de Estados Unidos.

Las conversaciones también coinciden con el discurso del presidente Javier Milei, que en las últimas semanas hizo referencia a cifras récord de expulsiones y al envío de fuerzas policiales a operativos de control migratorio en la Ciudad de Buenos Aires.

De acuerdo con NYT, el acuerdo todavía no fue cerrado, aunque las negociaciones reflejan el interés del mandatario argentino en fortalecer su alianza con Estados Unidos y respaldar la ofensiva impulsada por Trump en materia migratoria.

El presidente estadounidense recurrió de manera creciente a los llamados acuerdos de deportación con “terceros países” para cumplir su promesa de avanzar con una campaña de deportaciones masivas. Estos convenios buscan, entre otros objetivos, enviar un mensaje disuasorio para desalentar los cruces ilegales hacia territorio estadounidense.

Sonrisas entre Javier Milei y Donald Trump en el Foro de Davos.

Además, permiten la expulsión de personas provenientes de países a los que resulta difícil deportar de forma directa, ya sea por la falta de relaciones diplomáticas o por la imposibilidad de obtener documentación de viaje.

El gobierno de Estados Unidos ya envió migrantes de otros países a naciones dispuestas a recibirlos, entre ellas Costa Rica, El Salvador, Esuatini y Panamá. Estas deportaciones fueron objeto de impugnaciones judiciales, aunque hasta el momento los tribunales autorizaron que continúen.

Según documentos del gobierno estadounidense a los que accedió NYT, el vicecanciller argentino en funciones, Juan Navarro, presentó a comienzos de este mes una propuesta para cerrar un acuerdo de “tercer país”. En esa misma línea, los documentos señalan que el canciller Pablo Quirno se comprometió ante las autoridades estadounidenses a avanzar con el convenio.

El eventual acuerdo permitiría a Estados Unidos enviar ciudadanos extranjeros a la Argentina con la idea de que, desde aquí, se les ofrezcan vuelos para regresar a sus países de origen.

De acuerdo con la propuesta, la Argentina aceptaría a personas que hayan sido detenidas cerca de la frontera poco tiempo después de haber ingresado de manera ilegal a Estados Unidos, según indicó al diario un funcionario del Departamento de Seguridad Nacional familiarizado con las conversaciones.