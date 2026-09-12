La CGT llevó al Papa su preocupación por la situación social de la Argentina

Martínez cuestionó en ese contexto la política económica del gobierno de Javier Milei. “El Papa llegará a una Argentina con mucha tristeza”, sostuvo, y atribuyó ese escenario a “un ajuste extremadamente severo”.

El mensaje de León XIV

León XIV, por su parte, planteó la necesidad de avanzar hacia modelos de desarrollo “más humanos, sostenibles y solidarios” y puso especial énfasis en la protección de los sectores que corren riesgo de quedar excluidos.

Otro de los ejes de la conversación fue el avance de la inteligencia artificial y su impacto sobre el mercado laboral. Desde la CGT advirtieron que la incorporación de nuevas tecnologías no puede quedar exclusivamente en manos de las empresas y reclamaron la participación de los trabajadores y las organizaciones sindicales en ese proceso.

La reunión adquirió además una dimensión especial por haberse producido a pocas semanas de la llegada prevista de León XIV a la Argentina. El pontífice visitará el país en noviembre como parte de una gira regional que también incluirá Uruguay y Perú.