La CGT llevó al Papa su preocupación por la situación social de la Argentina

Gerardo Martínez y Cristian Jerónimo encabezaron una delegación que se reunió con León XIV y le transmitió su preocupación por la pérdida del poder adquisitivo, la precarización laboral y el endeudamiento de los hogares.
Una delegación argentina encabezada por dirigentes de la CGT mantuvo este sábado una audiencia con el papa León XIV en el Vaticano, donde expuso su preocupación por la situación económica, social y laboral del país.
Gerardo Martínez, secretario de Relaciones Internacionales de la central obrera, y Cristian Jerónimo, cosecretario general, participaron del encuentro realizado en el marco del IV Encuentro Sinodal Fratelli Tutti: diálogo socioambiental Norte-Sur.
También estuvieron presentes el titular de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), Alejandro Gramajo, y el expresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja, entre otros representantes.
Durante la audiencia, la delegación describió ante el pontífice el deterioro de la situación social, la pérdida del poder adquisitivo de trabajadores y jubilados, el crecimiento de la precarización laboral, el endeudamiento de los hogares y las dificultades para generar puestos de trabajo estables y con derechos.
Martínez cuestionó en ese contexto la política económica del gobierno de Javier Milei. “El Papa llegará a una Argentina con mucha tristeza”, sostuvo, y atribuyó ese escenario a “un ajuste extremadamente severo”.
León XIV, por su parte, planteó la necesidad de avanzar hacia modelos de desarrollo “más humanos, sostenibles y solidarios” y puso especial énfasis en la protección de los sectores que corren riesgo de quedar excluidos.
Otro de los ejes de la conversación fue el avance de la inteligencia artificial y su impacto sobre el mercado laboral. Desde la CGT advirtieron que la incorporación de nuevas tecnologías no puede quedar exclusivamente en manos de las empresas y reclamaron la participación de los trabajadores y las organizaciones sindicales en ese proceso.
La reunión adquirió además una dimensión especial por haberse producido a pocas semanas de la llegada prevista de León XIV a la Argentina. El pontífice visitará el país en noviembre como parte de una gira regional que también incluirá Uruguay y Perú.
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