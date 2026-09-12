Causa Andis: la expareja de Fernando Cerimedo declarará desde Bolivia

Nadia Beller prestará testimonio por teleconferencia ante el fiscal Franco Picardi. En distintas entrevistas periodísticas, la mujer mencionó a Karina Milei en la trama de los hechos de corrupción ocurridos en la Andis.
Nadia Beller, víctima del atentado por el que Fernando Cerimedo se encuentra detenido en Bolivia, prestará testimonio el próximo 23 de septiembre en la causa que investiga presuntos sobreprecios y direccionamientos en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).
La declaración se realizará por teleconferencia y fue solicitada por el fiscal del caso, Franco Picardi, a partir de las entrevistas periodísticas que Beller realizó luego del ataque que sufrió en Santa Cruz de la Sierra. En distintas notas, la mujer mencionó a Karina Milei, hermana del presidente Javier Milei, y aseguró que Cerimedo, quien fue asesor del líder de La Libertad Avanza, le había contado que estaba involucrada en hechos de corrupción.
Beller, expareja de Cerimedo, afirmó también que conserva grabaciones de esas charlas. Incluso, la víctima sostuvo que el consultor político y su entonces esposa, Natalia Basil, estuvieron detrás de la filtración de los audios que dieron origen al expediente. En esas grabaciones, una voz atribuida a Diego Spagnuolo, por entonces titular de la Andis, hablaba de un supuesto esquema de corrupción dentro del organismo y hacía referencia a Karina Milei.
Picardi pidió a la fiscalía de Bolivia que facilite el espacio, la logística y los recursos tecnológicos necesarios para que Beller pueda declarar desde ese país y responder las preguntas de los investigadores. También solicitó que representantes de la fiscalía boliviana estén presentes durante la audiencia para garantizar la integridad de la mujer, que fue operada y permaneció internada luego del atentado.
El expediente tiene en la actualidad 19 procesados y otros 30 imputados que ya fueron indagados y cuya situación procesal deberá resolver el juez Ariel Lijo.
Cerimedo ya había declarado como testigo ante Picardi en septiembre de 2025. Aquella vez, aseguró que Spagnuolo le había hablado de un supuesto esquema de retornos en las compras de medicamentos cuando estaba al frente de la Andis.
Según su testimonio, el entonces funcionario también le habría contado que había informado a Javier Milei sobre esa situación durante una charla mantenida en la Quinta de Olivos. Cerimedo también mencionó a Eduardo “Lule” Menem al reconstruir el presunto circuito de las coimas.
Ahora, Picardi busca sumar al expediente el testimonio de Beller, que quedó vinculada públicamente con la investigación a partir de los planteos realizados por la defensa de Spagnuolo durante la discusión en torno al peritaje de los audios.
En los últimos días, Lijo rechazó un pedido de la defensa de Spagnuolo para suspender el análisis de las grabaciones, al tiempo que Gendarmería continúa trabajando sobre los archivos para establecer si tuvieron cortes, ediciones o algún tipo de manipulación posterior, incluso mediante herramientas de inteligencia artificial.