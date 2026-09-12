Causa Andis: la expareja de Fernando Cerimedo declarará desde Bolivia

El expediente tiene en la actualidad 19 procesados y otros 30 imputados que ya fueron indagados y cuya situación procesal deberá resolver el juez Ariel Lijo.

Cerimedo ya había declarado como testigo ante Picardi en septiembre de 2025. Aquella vez, aseguró que Spagnuolo le había hablado de un supuesto esquema de retornos en las compras de medicamentos cuando estaba al frente de la Andis.

Según su testimonio, el entonces funcionario también le habría contado que había informado a Javier Milei sobre esa situación durante una charla mantenida en la Quinta de Olivos. Cerimedo también mencionó a Eduardo “Lule” Menem al reconstruir el presunto circuito de las coimas.

Diego Spagnuolo, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis)

Ahora, Picardi busca sumar al expediente el testimonio de Beller, que quedó vinculada públicamente con la investigación a partir de los planteos realizados por la defensa de Spagnuolo durante la discusión en torno al peritaje de los audios.

En los últimos días, Lijo rechazó un pedido de la defensa de Spagnuolo para suspender el análisis de las grabaciones, al tiempo que Gendarmería continúa trabajando sobre los archivos para establecer si tuvieron cortes, ediciones o algún tipo de manipulación posterior, incluso mediante herramientas de inteligencia artificial.