La CGT y organizaciones sociales marchan al Congreso

La movilización comenzará en horas del mediodía y tendrá además las participaciones de la Central de Trabadores de la Argentina (CTA) y de la organización social Somos Barrios de Pie.

"El desafío que hoy convoca es la construcción colectiva de una sólida y prolongada plataforma de Acuerdo Nacional, con amplio consenso, sobre las políticas de Estado de corto, mediano y largo plazo, por lo que es imprescindible evitar consignas vacías de contenido o ejercicios políticos que apunten sólo a lo coyuntural", afirmó la CGT en la previa en un texto firmado por los cotitulares Héctor Daer, Carlos Acuña y Pablo Moyano.

Lxs trabajadorxs unidxs y organizadxs vamos a marchar en defensa de nuestro salario,para recuperar el poder adquisitivo y que la crisis no caiga sobre nuestras espaldas.

En el acto en Congreso se leerá sólo un documento y no habrá oradores.

"Esos actores políticos deben abandonar la mezquina confrontación electoral en beneficio de intereses individuales. La inflación alcanzó niveles intolerables que pulverizan el poder de compra de los trabajadores y, mucha de la responsabilidad, depende de sectores que se apropiaron de ganancias en tiempo de pérdidas para los trabajadores", advirtió la CGT.

Los diferentes gremios se juntarán alrededor de las 12 en la avenida 9 de Julio y desde allí

El Frente Sindical para el Modelo Nacional (Fresimona) se concentrará a las 12 en las Avenidas Belgrano y 9 de Julio, a la misma hora lo harán los gremios de la CTA en San Juan y 9 de Julio y, a las 13, los movimientos sociales y el partido Miles se reunirán en 9 de Julio y Avenida de Mayo.

Además, también marchará la Izquierda junto con los piqueteros a la Plaza de Mayo "en contra del ajuste" del Gobierno Nacional, a las 17.30.

Se espera además un importante operativo de 2.000 efectivos de la Policía de la Ciudad para evitar incidentes entre los manifestantes.

"El Gobierno Nacional tiene que hacerse cargo. Muchos de los que marchan son funcionarios nacionales. El otro día entraron más de 100 mil personas a la Ciudad, me hago responsable de la seguridad en la Capital Federal, pero en ningún lugar del mundo podes controlar esa cantidad de gente cuando ingresa toda junta. La realidad es que no podemos solucionar los problemas de Argentina con la policía cuando no los soluciona la política", dijo en la previa el ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad, Marcelo D'Alessandro.

En cuanto a los cortes de tránsito, desde el mediodía se dificultará transitar por la zona del Obelisco, Congreso y Plaza de Mayo.