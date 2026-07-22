La Ciudad fortalece al SAME con una nueva base estratégica para rescates y emergencias en Liniers

Jorge Macri agregó: “No hay antecedentes en la Ciudad con inversiones como las que seguimos haciendo en salud. Este hospital ya tenía su sector de SAME, pero esta apertura nos permite tener un sector exclusivo, liberar espacio para agrandar la guardia y brindarle las mejores condiciones al helipuerto nocturno, que opera las 24 horas y puede recibir pacientes también de noche”.

El fortalecimiento del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) es vital para seguir mejorando el tiempo de respuesta promedio frente a una urgencia, que hoy se ubica por debajo de los 5 minutos. Actualmente, en la Ciudad funcionan 10 bases hospitalarias y 22 extra-hospitalarias, además de tres helipuertos y 11 puntos de aterrizaje y despegue de helicópteros.

“El SAME es parte de una red de atención que funciona de manera integrada con los hospitales para responder a las emergencias en toda la Ciudad. Esta nueva base fortalece esa articulación, mejora las condiciones de trabajo de los equipos y nos permite seguir consolidando un sistema de emergencias cada vez más eficiente", afirmó el ministro de Salud, Fernán Quirós.

Más de 1.300 personas trabajan en el SAME atiende unas 250 mil llamadas por año y tiene 110 vehículos: 70 ambulancias y 40 unidades especiales entre motos, dos helicópteros, unidades de especialidades como neonatología o terapia intensiva. Su red de servicios también incluye el SAME Psiquiátrico, preparado para resolver emergencias de salud mental en la vía pública.

“La apertura de bases extrahospitalarias nos permite tener mayor operatividad y reducir significativamente los tiempos de llegada de las ambulancias en los códigos rojos, es decir, con riesgo inminente de vida. Su ubicación estratégica nos posibilita una mayor presencia en la zona oeste de la Ciudad”, sostuvo Alberto Crescenti, director del SAME.

A esto se suma la implementación de nuevas tecnologías y más recursos de equipamiento con el fin de optimizar los servicios. Durante el gobierno de Jorge Macri también se incorporó el SAME aéreo nocturno y una unidad táctica, inteligente y eléctrica (UTIe) provista de paneles solares preparada para dar respuesta rápida en situaciones con muchas víctimas, además de renovar permanentemente ambulancias y equipamiento. Está equipada con computadoras que recolectan información y se conectan en tiempo real con los hospitales para derivar pacientes.