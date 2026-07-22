Provincia: presentan un proyecto para cobrares la atención en hospitales y la universidad a los extranjeros

En cuanto a la educación, el proyecto dispone que las universidades provinciales de gestión estatal deberán fijar aranceles para los estudiantes extranjeros que no acrediten residencia permanente en la Argentina. Cada institución definirá los montos, las modalidades de pago y los mecanismos de actualización en el marco de su autonomía.

La iniciativa también prevé que el Ministerio de Salud y las universidades publiquen cada año un informe con la cantidad de personas alcanzadas por la medida, los montos recaudados y el destino de esos recursos.

El proyecto fue presentado en medio del debate generado en redes sociales tras la derrota de la Selección argentina en la final del Mundial 2026. En ese contexto, Romo anunció la iniciativa con un mensaje en la red social X, donde afirmó que busca terminar con la gratuidad de estos servicios para quienes no tienen residencia permanente en el país.

Ahora, la propuesta deberá comenzar su tratamiento en las comisiones de la Cámara de Diputados bonaerense antes de llegar al recinto para su eventual aprobación.