Provincia: presentan un proyecto para cobrares la atención en hospitales y la universidad a los extranjeros

El proyecto propone que los extranjeros sin residencia permanente abonen la atención en hospitales públicos y los estudios en las universidades públicas bonaerenses.
La Libertad Avanza presentó en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires un proyecto de ley para que los extranjeros sin residencia permanente deban pagar por la atención en hospitales públicos provinciales y por los estudios de grado en las universidades de gestión estatal bonaerenses. La iniciativa también cuenta con el respaldo de legisladores del PRO.
El proyecto fue impulsado por el presidente del bloque libertario, Agustín Romo, quien sostuvo que los recursos públicos "deben administrarse con prioridad para los bonaerenses". Según los fundamentos, la medida busca garantizar un uso más eficiente de los fondos destinados a la salud y la educación.
En materia sanitaria, la propuesta establece que los extranjeros no residentes permanentes deberán afrontar el costo de las prestaciones mediante un seguro de salud, por cuenta propia o a través de un tercero responsable. El cobro se realizaría a través del Sistema de Atención Médica Organizada (SAMO), que ya cuenta con mecanismos de facturación en la provincia.
No obstante, el texto aclara que ninguna persona podrá ser rechazada ni demorada en casos de urgencia o emergencia que impliquen riesgo de vida. En esas situaciones, la atención será inmediata y el eventual recupero de los costos se realizará una vez estabilizado el paciente. También quedarán exentas las prestaciones vinculadas con campañas de vacunación y enfermedades transmisibles.
En cuanto a la educación, el proyecto dispone que las universidades provinciales de gestión estatal deberán fijar aranceles para los estudiantes extranjeros que no acrediten residencia permanente en la Argentina. Cada institución definirá los montos, las modalidades de pago y los mecanismos de actualización en el marco de su autonomía.
La iniciativa también prevé que el Ministerio de Salud y las universidades publiquen cada año un informe con la cantidad de personas alcanzadas por la medida, los montos recaudados y el destino de esos recursos.
El proyecto fue presentado en medio del debate generado en redes sociales tras la derrota de la Selección argentina en la final del Mundial 2026. En ese contexto, Romo anunció la iniciativa con un mensaje en la red social X, donde afirmó que busca terminar con la gratuidad de estos servicios para quienes no tienen residencia permanente en el país.
Ahora, la propuesta deberá comenzar su tratamiento en las comisiones de la Cámara de Diputados bonaerense antes de llegar al recinto para su eventual aprobación.
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