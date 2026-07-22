Luis Caputo presentará los cambios a la Ley de Inocencia Fiscal para impulsar el uso de los dólares del colchón

Entre las modificaciones analizadas figuran la eliminación de los límites de ingresos y patrimonio, cambios en el criterio de "discrepancia significativa", nuevas instancias para rectificar errores antes de perder beneficios, restricciones al uso de presunciones por parte de ARCA y reglas específicas para la bancarización de operaciones.

Luis Caputo explicará los cambios en la Ley de Inocencia Fiscal para incentivar el uso de los dólares del colchón.

El objetivo oficial es reducir el riesgo de que quienes ingresen al régimen enfrenten fiscalizaciones amplias por diferencias menores o errores formales. En Economía aseguran que, si el contribuyente cumple con los requisitos, presenta la declaración simplificada y paga en término, contará con un marco de seguridad jurídica más sólido.

En paralelo, ARCA informó que ya se registraron 330.000 adhesiones al régimen simplificado de Ganancias. Del total, 170.115 contribuyentes presentaron su declaración jurada, mientras que unos 99.000 mantienen el trámite en estado de borrador. Actualmente, el beneficio alcanza a personas físicas con ingresos anuales de hasta $1.000 millones y patrimonios inferiores a $10.000 millones.

La reforma también busca modificar las condiciones que hoy limitan los beneficios del régimen. El Gobierno pretende ampliar el margen permitido para las diferencias detectadas por el organismo recaudador y habilitar la posibilidad de corregir la declaración y cancelar el monto correspondiente antes de que se inicie una investigación. Además, el texto incorpora propuestas elaboradas por especialistas como Rosenfeld, César Litvin, Miriam Roldán y Sonia Becherman, quienes participaron de las mesas de trabajo con el equipo económico.