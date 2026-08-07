Precios en la Ciudad: la inflación en CABA volvió a acelerarse y fue del 2,9% en julio

Los precios regulados registraron un aumento del 3%, con impacto de las subas en electricidad, educación y medicina prepaga. En tanto, los productos y servicios estacionales tuvieron el mayor avance del mes, con un incremento del 10,9%, explicado principalmente por los aumentos en alojamiento turístico, paquetes vacacionales y pasajes aéreos.

El dato de la Ciudad de Buenos Aires funciona como referencia antes de la publicación del índice nacional. El INDEC dará a conocer la inflación de julio el próximo jueves 13 de agosto, con estimaciones privadas que anticipan una variación cercana al 2%.