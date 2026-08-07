Precios en la Ciudad: la inflación en CABA volvió a acelerarse y fue del 2,9% en julio

El índice porteño subió 1,1 puntos respecto de junio y acumuló un incremento del 19,4% en los primeros siete meses del año.
La inflación en la Ciudad de Buenos Aires alcanzó el 2,9% en julio y volvió a mostrar una aceleración, según informó el Instituto de Estadística y Censos porteño (IDECBA). El dato marcó un aumento de 1,1 puntos porcentuales frente a junio, cuando la variación había sido del 1,8%, y dejó atrás la desaceleración que se venía registrando desde abril.
Con este resultado, el costo de vida en CABA acumula una suba del 19,4% en lo que va de 2026, mientras que la medición interanual llegó al 33,2%. El incremento estuvo impulsado principalmente por los rubros vinculados al turismo, los servicios y los gastos de temporada durante las vacaciones de invierno.
Entre los sectores que más presionaron sobre el índice se destacaron Restaurantes y hoteles, Vivienda, Transporte, Alimentos y bebidas y Recreación y cultura. En particular, los precios de restaurantes y alojamientos aumentaron 5,3%, mientras que recreación y cultura tuvo una suba del 5,8% por el encarecimiento de paquetes turísticos y actividades vinculadas al descanso.
El informe también mostró una diferencia marcada entre bienes y servicios: mientras los primeros aumentaron 1,4% durante julio, los servicios tuvieron un incremento del 3,8%. En la comparación anual, los bienes acumulan una suba del 28,3% y los servicios del 36,1%, reflejando una mayor presión sobre este último grupo.
Los precios regulados registraron un aumento del 3%, con impacto de las subas en electricidad, educación y medicina prepaga. En tanto, los productos y servicios estacionales tuvieron el mayor avance del mes, con un incremento del 10,9%, explicado principalmente por los aumentos en alojamiento turístico, paquetes vacacionales y pasajes aéreos.
El dato de la Ciudad de Buenos Aires funciona como referencia antes de la publicación del índice nacional. El INDEC dará a conocer la inflación de julio el próximo jueves 13 de agosto, con estimaciones privadas que anticipan una variación cercana al 2%.
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