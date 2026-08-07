General |

Precios en la Ciudad: la inflación en CABA volvió a acelerarse y fue del 2,9% en julio

El índice porteño subió 1,1 puntos respecto de junio y acumuló un incremento del 19,4% en los primeros siete meses del año.

La inflación en la Ciudad de Buenos Aires alcanzó el 2,9% en julio y volvió a mostrar una aceleración, según informó el Instituto de Estadística y Censos porteño (IDECBA). El dato marcó un aumento de 1,1 puntos porcentuales frente a junio, cuando la variación había sido del 1,8%, y dejó atrás la desaceleración que se venía registrando desde abril.

Con este resultado, el costo de vida en CABA acumula una suba del 19,4% en lo que va de 2026, mientras que la medición interanual llegó al 33,2%. El incremento estuvo impulsado principalmente por los rubros vinculados al turismo, los servicios y los gastos de temporada durante las vacaciones de invierno.

Entre los sectores que más presionaron sobre el índice se destacaron Restaurantes y hoteles, Vivienda, Transporte, Alimentos y bebidas y Recreación y cultura. En particular, los precios de restaurantes y alojamientos aumentaron 5,3%, mientras que recreación y cultura tuvo una suba del 5,8% por el encarecimiento de paquetes turísticos y actividades vinculadas al descanso.

El informe también mostró una diferencia marcada entre bienes y servicios: mientras los primeros aumentaron 1,4% durante julio, los servicios tuvieron un incremento del 3,8%. En la comparación anual, los bienes acumulan una suba del 28,3% y los servicios del 36,1%, reflejando una mayor presión sobre este último grupo.

Los precios regulados registraron un aumento del 3%, con impacto de las subas en electricidad, educación y medicina prepaga. En tanto, los productos y servicios estacionales tuvieron el mayor avance del mes, con un incremento del 10,9%, explicado principalmente por los aumentos en alojamiento turístico, paquetes vacacionales y pasajes aéreos.

El dato de la Ciudad de Buenos Aires funciona como referencia antes de la publicación del índice nacional. El INDEC dará a conocer la inflación de julio el próximo jueves 13 de agosto, con estimaciones privadas que anticipan una variación cercana al 2%.

ADEMÁS: Desalojo "exprés": qué cambiaría para inquilinos y dueños

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados