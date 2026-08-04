El comunicado de la Cancillería en medio de la tensión diplomática con Brasil

"La política exterior argentina continuará guiándose exclusivamente por la defensa del interés nacional, la soberanía y el mandato conferido por el pueblo argentino", concluyó.

El comunicado publicado por la Cancillería argentina.

La crisis diplomática se originó durante una visita del presidente Javier Milei a San Pablo, donde apoyó al candidato de ultraderecha Flávio Bolsonaro y se refirió en duros términos hacia su par brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, a quien tildó de “ladrón, corrupto y presidiario”, y añadió que salió de la cárcel “por un error administrativo”.

Por su parte, Lula califico como una “payasada” la presencia de Milei en el acto de Bolsonaro (hijo del ex presidente Jair Bolsonaro) y, al mismo tiempo, advirtió que no iba a tolerar la intromisión de dirigentes extranjeros en las elecciones de su país, previstas para el 4 de octubre.

La decisión de las autoridades brasileñas es casi inédita, y además de afectar el vínculo con la Argentina -su principal socio comercial a nivel sudamericano-, también impactaría en el Mercosur.